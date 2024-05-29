Россиянам повысят налоги «ради справедливости»

На третий год войны с Украиной и стабильность российской экономики дала трещину — Минфин анонсировал крупнейшую налоговую реформу за всю современную историю России. Рост налогов коснется как граждан, так и бизнес. Власти стараются сгладить углы, называя реформу «совершенствованием налоговой системы, которая должна сделать ее более справедливой». Однако эксперты сходятся во мнении, что все будет наоборот — реформа приведет к увеличению экономического неравенства среди россиян, при этом самые богатые слои населения она не затронет, в отличие от бюджета, который получит дополнительные триллионы рублей. Налоговая перестройка — в материале «Холода».

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Министерство финансов внесло в правительство пакет законопроектов об изменении налоговой системы России. Ведомство предлагает значительно поднять налоги для граждан и бизнеса. Для простых россиян Минфин предлагает пятиступенчатую систему, которая будет применяться в зависимости от уровня зарплаты. Граждане с высокими зарплатами теперь будут платить государству до 22%. Рост налогов связан с необходимостью поддерживать доходы государства в условиях войны. Однако официально власти это не признают — по официальной версии Минфина, собранные с средства потратят на пенсии и соцвыплаты.

Нововведения позволят дополнительно пополнить российский бюджет на 2,6 триллиона рублей уже к следующему году, что позволит покрыть из этих средств дефицит бюджета. В последний раз прогрессивная шкала в России действовала с 1992-го до 2001 года. Ее меняли несколько раз, оставляя то шесть, то три варианта ставок, однако ключевая проблема в те времена была не в ставках, а в плохой собираемости налогов. В 2000 году Владимир Путин отменил нерабочую модель и ввел плоскую шкалу — 13% для всех. Спустя 23 года Владимир Путин возвращает «систему 90-х» в новом формате.

Сколько теперь платить?

Минфин предлагает разбить россиян на пять категорий. Для граждан с доходом до 2,4 миллионов рублей в год (200 тысяч рублей в месяц) налоговая ставка останется прежней — 13%, сильнее всего пострадают граждане с доходом выше 50 миллионов рублей в год (4,17 миллиона рублей в месяц) — для них ставка составит 22%.

▪ 13% — для тех, кто зарабатывает меньше 2,4 млн рублей в год

▪ 15% — для тех, кто зарабатывает от 2,4 до 5 млн рублей в год

▪ 18% — для тех, кто зарабатывает от 5 до 20 млн рублей в год

▪ 20% — для тех, кто зарабатывает от 20 до 50 млн рублей в год

▪ 22% — для тех, кто зарабатывает больше 50 млн рублей в год

Налог по более высокой ставке будет высчитываться не со всей суммы зарплаты, а с ее превышения определенного уровня. Например, если человек официально получает 250 тысяч, то повышенным налогом в 15% будут облагаться только 50 тысяч.

Бизнес же ощутит нововведение серьезнее. Минфин намерен увеличить налог на прибыль на четверть: с текущих 20% до 25%. Нововведение затронет все российские и даже некоторые иностранные организации, которые зарегистрированы в России. Ожидаемый эффект от повышения налоговой нагрузки на бизнес — 1,6 триллиона рублей в год, а к 2030 году Минфин ожидает получить в бюджет дополнительные 11 триллионов. Льготный налог на прибыль будет сохранен для IT-компаний, однако и он будет повышен: с текущих 3% до 5%.

Справедливость по Путину

Главный инициатор налоговой реформы — Владимир Путин. В ходе обращения к Федеральному собранию в конце февраля он предложил прийти к «более справедливому распределению налогового бремени». Путин прямо сказал, что богатые должны платить больше налогов. «Планы большие, расходы тоже», — заявлял президент.

Правительство занялось разработкой законопроекта практически сразу после послания. Глава Минфина Антона Силуанов, повторяя за Путиным, особенно подчеркивал тезис о справедливости новой системы налогообложения. На идею о справедливости также особенно давил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность платить больше, больше доходов и получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — объяснял он предложения президента.

Минфин старается доказать, что реформа не затронет большинство россиян. Повышение налогов коснется только граждан с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в месяц. Ведомство утверждает, что такие деньги получают только 3,2% работающего населения страны — два миллиона россиян. Основная финансовая нагрузка, видимо, ляжет на москвичей: данные Росстата свидетельствуют, что повышенные налоги придется платить каждому седьмому (15% от 3,5 работающих в городе граждан) жителю столицы или полумиллиону человек.

Михаил Мишустин и Владимир Путин, 11 апреля 2017 года. Фото: Алексей Никольский / Спутник / Kremlin

При этом прогрессивная шкала НДФЛ в России начала действовать еще с начала 2021 года. Реформу проводили в условиях коронавируса, изначально против нее выступал даже премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда Путин объявил о повышении ставки налогов для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год (более 416 тысяч в месяц). До настоящего времени из их дохода вычитали на два процентных пункта больше, чем у остальных (15% вместо 13%).

Сам же Путин еще семь лет назад выступал против перехода России на прогрессивную шкалу налогообложения. В 2018 году он говорил, что прогрессивная шкала доходов не будет работать на практике в России, ведь богачи начнут скрывать свои официальные доходы. Этот же тезис он использовал в 2009 году, когда занимал пост премьера.

«Но у нас уже была дифференцированная ставка. И что было? Все платили с минимальной заработной платы, а разницу получали в конвертах», — говорил Путин.

Примечательно, что подконтрольные Кремлю медиа не употребляют слово «реформа» или «повышение налогов» в освещении новостей по теме. Например, часто можно встретить словосочетания «налоговые изменения» или «совершенствование налоговой системы». Официальные лица тоже избегают резких формулировок и предпочитают называть реформу «донастройкой». Российская пропаганда проталкивает тезис о том, что теперь богачи обязаны будут делиться деньгами с народом.

Льготы для новых элит

Прогрессивная шкала не затронет доходы и выплаты участникам «СВО». Минфин пообещал, что для них сохранится прежний порядок налогообложения, на этом ранее настаивали и в Госдуме. Зарплаты контрактников на войне в Украине начинаются от 210 тысяч рублей в месяц. То есть, по новым правилам 10 тысяч из этой суммы должны были бы облагаться налогом в 15%. Помимо этого, российские военные получают единовременные выплаты (которые не облагаются налогом) и «премии» за успехи на фронте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял послабления тем, что участники войны в Украине «защищают страну и получают вознаграждение за подвиги». Он назвал «недопустимым» повышение ставки НДФЛ по отношению к участникам «СВО». Его позицию поддержал глава Минфина Антон Силуанов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях «по вопросам совершенствования налогового законодательства» в Госдуме, 23 мая 2024 года. Фото: duma.gov.ru

Новые ставки не будут действовать и на самозанятых граждан. Сейчас таких, по подсчетам ФНС, 10 миллионов человек. Налоги на данный тип деятельности обещали не менять до конца 2028 года. Сейчас самозанятые платят 4-6% в зависимости от того, с кем именно ведутся расчеты. Также некоторые семьи с двумя и более детьми получат право возвращать часть уплаченного НДФЛ по итогам года.

При этом и богатых редакция нового закона, скорее всего, не затронет. Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков отмечает, что налоги, по сути, повысили только для зарплат. Прогрессивная шкала не будет работать для основных источников доходов богатых и сверхбогатых граждан: это дивиденды, процентные доходы по депозитам и доходы от продажи ценных бумаг. Для НДФЛ на эти активы предусмотрена ставка 13-15%. Такую реформу сложно назвать введением прогрессивного НДФЛ, это просто повышение налога на заработные платы, заключает Исаков.

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Прогрессивная шкала налогов используется во многих странах Европы, а также в США и Китае. Везде система действует по-разному, во многих странах есть так называемый необлагаемый налогами доход. Например, в США налогом не облагается доход до 9075 долларов в год, в Бразилии — до 5,3 тысячи долларов. В России такая мера не предусмотрена — даже самый низкий доход все равно облагается налогом в 13%.

Многие налоги в России платят скрыто — за них отвечает работодатель, который вычитывает эту часть из зарплаты работника. Речь идет о взносах в Социальный фонд России (с 2023 года он заменил собой существовавшие ранее Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования), в общей сложности только на эти взносы приходится более 30% заработка среднего россиянина.