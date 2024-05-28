Злость вредит сердцу и мозгу

Если вы часто и подолгу злитесь, ваше здоровье в опасности — не только ментальное, но и физическое. Проведенные в США исследования показывают, что злость может пагубно влиять на работу сердца, мозга и желудочно-кишечного тракта. «Холод» пересказывает статью The Wall Street Journal и дает советы о том, как правильно злиться, чтобы снизить вред для организма.

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Злость — это нормальная эмоция, но если испытывать ее слишком часто, она переходит в хроническую и появляется риск для здоровья, показывают последние исследования.

Во-первых, злость пагубно влияет на сердце. Ученые из Колумбийского университета провели исследование, в котором испытали воздействие на сердечно-сосудистую систему трех эмоций: злости, тревоги и печали. Оказалось, что у тех людей, которые чувствовали злость, кровоток был хуже, чем у остальных: их сосуды расширялись недостаточно.

«Мы предполагаем, что со временем люди, чьи сосуды повреждаются из-за постоянной злости, столкнутся с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит профессор медицины Колумбийского университета Даичи Симбо, руководитель и соавтор исследования, результаты которого в мае 2024 года опубликовал Journal of the American Heart Association.

Сердце — не единственный орган, с которым могут возникнуть проблемы. Эмоции, как положительные, так и отрицательные, влияют и на желудочно-кишечный тракт. Когда человек чувствует ярость, тело вырабатывает специфические гормоны, которые усиливают воспалительные реакции в организме. А хроническое воспаление может повысить риск развития многих болезней.

Во время приступов ярости разрушаются связи между клетками слизистой оболочки кишечника. В эти промежутки попадает больше токсинов и бактерий, чем обычно. Образуется воспаление, которое может усугубить проблемы с ЖКТ: например, боль в животе, вздутие или запор.

Кроме того, в моменты злости активируется симпатическая нервная система — она отвечает за реакцию организма на стресс, или так называемый режим «бей или беги». Когда мы злимся, тело перенаправляет поток крови от кишечника к крупным мышцам. Из-за этого пищеварение замедляется, что может привести к таким проблемам, как запор, говорит в интервью The Wall Street Journal Стивен Лупе, руководитель направления поведенческой медицины в отделении гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Кливлендской клиники.

Еще один орган, чья работа может нарушиться, — это мозг. Злость может повредить нашим когнитивным способностям, утверждает Джойс Тэм, ассистент профессора психиатрии и поведенческих наук медицинского центра университета Раша в Чикаго.

Гнев может заставить организм выбрасывать в кровь гормоны стресса. Высокий уровень этих гормонов может повредить нервные клетки в префронтальной коре головного мозга и гиппокампе.

Повреждение префронтальной коры может повлиять на способность удерживать внимание, принимать решения и контролировать их исполнение. Гиппокамп же отвечает за память — так что когда повреждена эта часть мозга, в зоне риска оказывается способность учиться и запоминать информацию, объясняет Джойс Тэм.

Как победить гнев?

Как понять, опасна ли ваша злость для здоровья? Четких критериев нет. Но если вы замечаете, что в состоянии раздражения находитесь дольше, чем в спокойствии, и вам кажется, что вы злитесь большую часть дня, — стоит задуматься, считает Антония Селиговски, ассистент-профессор кафедры психиатрии Массачусетской больницы и Гарвардской медицинской школы, которая специализируется на взаимодействии мозга и сердца.

Чтобы снизить негативный эффект, который гнев оказывает на организм, стоит позаботиться о ментальном здоровье, считает Антония Селиговски. Ее исследовательская группа изучает, насколько методы лечения психических расстройств, например некоторые виды разговорной психотерапии или дыхательные упражнения, эффективны для лечения заболеваний, которые вызывает хроническая злость.

Еще один способ помочь своему телу — научиться управлять гневом. В этом могут помочь практики осознанности, медитации и гипноз, говорит Стивен Лупе из Кливлендской клиники.

Еще одна рекомендация — обращать внимание на то, как вы реагируете, когда чувствуете, что внутри поднимается злость. Постарайтесь отслеживать свои эмоции, но не подавлять их: иначе злость только усугубится.

Следующий этап — научиться выражать свой гнев. Вместо того, чтобы кричать на близких или бить посуду, попробуйте сказать: «Я злюсь по таким-то причинам. Поэтому мне не хочется сейчас общаться с тобой». Или, наоборот: «Сейчас мне нужны объятия или поддержка».