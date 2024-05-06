Россия грозит Западу ядерным оружием

6 мая Минобороны России объявило о проведении первых в российской истории тактических ядерных учений. В министерстве утверждают, что учения — это ответ на заявления западных политиков о возможном участии войск НАТО в войне на стороне Украины. При этом, как пишет иностранная пресса, у альянса нет согласованных планов по отправке солдат. «Холод» рассказывает, что известно об очередной ядерной эскалации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Российское ядерное оружие. Контекст Данные о том, сколько у России всего ядерных боеголовок, разнятся. По статистике Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на январь 2023 года у России было 4,5 тысячи ядерных боеголовок. Тактическим ядерным оружием (ТЯО) называются ядерные боеприпасы вместе со средствами доставки с ограниченным радиусом действия, которые используются для поражения конкретной цели. Применение ТЯО не приводит к масштабному радиационному загрязнению. Как пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на американскую разведку, на 2022 год в российском арсенале было около двух тысяч зарядов ТЯО. Такое оружие ни разу не использовалось во время какой-либо войны, но Россия неоднократно проводила учения, в том числе по отработке применения ТЯО. Одни из первых учений стратегических ядерных сил провели еще в Советском Союзе в сентябре 1961 года. Они носили название «Роза». Одним из крупнейших учений считается «семичасовая ядерная война» 1982 года, когда во время тренировки отрабатывались действия на суше, в море и космосе. В 2000-х годах стратегические учения стали проводиться ежегодно. После начала войны в Украине Владимир Путин приказал перевести ядерные силы «в особый режим боевого дежурства», объяснив необходимость этого «агрессивными высказываниями» некоторых европейских политиков. В феврале 2023 года Путин заявил о приостановке участия России в СНВ-III — договоре между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Путина, возобновление договора будет возможно, если в нем будет учтен военный потенциал не только США, но и НАТО. В марте этого года Путин заявил о готовности России к ядерной войне, после чего Россия перебросила ТЯО в Беларусь.

6 мая Минобороны России заявило о проведении учений, во время которых российские военные должны отработать применение тактического ядерного оружия. Учения должны провести в ближайшее время, однако точных дат и места их проведения в Минобороны не назвали.

В пресс-релизе ведомства говорится, что учения проводятся для «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Минобороны не уточнило, с какими именно заявлениями западных политиков связаны учения, однако после публикации этого релиза пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что учения связаны с возможной отправкой европейских и американских вооруженных сил в Украину.

«Очевидно, что речь идет о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель Сената США, если я не ошибаюсь... Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации и напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — сказал Песков.

Эту версию подтвердил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал европейских политиков «безумцами» и «хором безответственных негодяев». Разрешение применять поставленное западными странами оружие для ударов по целям на российской территории Медведев назвал «не весенним обострением, а циничным расчетом на политические дивиденды».

Пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла в комментарии «Холоду» назвала ядерную риторику России «опасной и безответственной». «НАТО сохраняет бдительность. Наша позиция коллективного сдерживания и обороны будет и впредь обеспечивать защиту каждого сантиметра союзной территории. Украина имеет право на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину. Россия начала эту незаконную войну и должна ее закончить», — сказала Дахлалла.

Пуск ракеты «Искандер-К» во время военных учений в Ленинградской области, 18 сентября 2017 года. Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ / AP Photo / Scanpix

«Последовательная агрессия»

Власти США на протяжении войны в Украине оказывали стране финансовую поддержку и поставляли украинской армии боеприпасы. При этом все время, пока обсуждали и принимали последний пакет американской помощи размером в 61 миллиард долларов, шли споры о том, позволит ли это переломить ход войны.

Агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов утверждало, что выделенная Соединенными Штатами помощь даст Украине передышку, но не приведет к значительным успехам. В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что новые поставки вооружений помогут Украине перейти в контрнаступление в следующем году.

5 мая лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS заявил, что в случае поражения Украины США с высокой долей вероятности будут вынуждены вмешаться в конфликт, не только оказывая финансовую помощь, но и отправляя своих военнослужащих.

По словам Джеффриса, Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз: Россия уже вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014-м, поэтому вслед за нападением на Украину может угрожать и странам-членам НАТО.

«Должны ли мы поверить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет», — заявил Джеффрис.

«Красные линии» НАТО

5 мая издание La Republica со ссылкой на анонимные источники опубликовало материал о том, что НАТО введет войска в Украину, когда Россия пересечет обозначенные альянсом «красные линии». Первой из них может стать вмешательство в конфликт третьей страны. Как утверждает издание, этой страной может стать Беларусь.

Вторая «красная линия» — провокация со стороны России по отношению к странам Балтии и Польше или нападение на Молдову. По данным La Republica, европейские чиновники опасаются, что Россия спровоцирует напряжение в странах Восточной Европы путем подстрекательства проживающих там россиян. По их мнению, это может послужить поводом для вторжения, как это случилось на востоке Украины 10 лет назад.

La Republica отмечает, что определение «красных линий» — первое подобное решение альянса с начала войны. Однако, как пишет издание, на данный момент у НАТО нет оперативного плана по отправке военных в Украину — альянс считает это крайней мерой.

В феврале этого года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил вмешательство европейских военных в войну в Украине. «Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил Макрон по итогам саммита европейских лидеров в Елисейском дворце в Париже.

Позже на встрече с руководством политических партий страны он назвал причины, по которым французские военные могут отправиться в Украину: в частности, это возможный прорыв российскими войсками линии обороны Украины «в сторону Одессы или Киева».

4 мая издание Asia Times опубликовало статью бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, в которой говорилось, что военные Иностранного французского легиона уже находятся в Славянске. Брайен утверждал, что в Украину прибыли около 100 служащих третьего пехотного полка. 6 мая МИД Франции опроверг эту информацию.

Украинские военнослужащие готовят снаряды для выстрела по российским позициям в районе Бахмута, 11 марта 2023 года. Фото: Aris Messinis / AFP / Scanpix

Великобритания тоже готова больше помогать Украине

2 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Reuters заявил, что украинская армия может использовать поставленное ей оружие для ударов по целям на территории России. Кэмерон отметил, что Украина сама вправе решать, использовать ли британское оружие. «У Украины есть на это право. Поскольку Россия наносит удары по территории Украины, можно понять, почему Украина чувствует необходимость позаботиться о своей защите», — уточнил Кэмерон.

Кроме того, он объявил, что Великобритания намерена предоставлять Украине ежегодную помощь в размере трех миллиардов фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов).

В то же время Люси Ноакс, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявила, что у страны нет планов по масштабному развертыванию войск на украинской территории. Как отмечает Reuters, она сказала это в ответ на высказывания Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину.

«Ничего не исключаем»

Как пишет американское издание Politico, страны Балтии поддержали идею Эмманюэля Макрона о введении войск в Украину. Однако министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на встрече со своими балтийскими и украинскими коллегами отметил, что на данный момент украинские власти просят не о введении войск, а о поставках боеприпасов. Тем не менее он добавил: «Мы ничего не исключаем в ближайшие месяцы».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие войск НАТО в Украине не кажется «чем-то немыслимым». Он добавил, что «высоко оценивает» инициативу Макрона, «потому что речь идет о том, чтобы боялся Путин», а не страны Балтии.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, также поддержал Сежурне: «Никаких но быть не может. Мы должны провести “красные линии” для России, а не для себя. Ни одна форма поддержки Украины не может быть исключена. Нам необходимо продолжать поддерживать Украину там, где она больше всего нуждается».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась пообещать депутатам парламента, что эстонских военных не отправят в Украину. Но в ответ на вопросы депутатов она добавила: «Для отправки солдат куда-либо за пределы Эстонии необходим мандат парламента. <...> Я не могу это решить одна».

Читать еще Выступавшая за разрыв связей с Россией премьер Эстонии попалась на связях с Россией От главы правительства потребовали уйти в отставку

У идеи отправить западных военных в Украину есть противники

В феврале 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц выступал против отправки в Украину как военных НАТО, так и немецких.

«На украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, отправленных туда европейскими странами или государствами НАТО», — говорил Шольц на встрече европейских лидеров в Париже в феврале этого года.

Как отмечает агентство Reuters, Германия стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине, но крайне настороженно относится к инициативам, которые могут втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что ни одна европейская страна не собиралась отправлять войска в Украину.

«Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются», — сказал Фиала. Однако, по его словам, было бы «полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении».