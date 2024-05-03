Великобритания разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать поставленное Лондоном оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с агентством Кэмерон заявил, что Киев сам решает, будет ли украинская армия использовать британское оружие для ударов по целям на территории России. «У Украины есть на это право. Поскольку Россия наносит удары по территории Украины, можно понять, почему Украина чувствует необходимость позаботиться о своей защите», — рассказал чиновник.

Министр также пообещал предоставлять ежегодную военную помощь Украине в размере трех миллиардов фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) «столько, сколько потребуется». «Мы использовали все свои возможности в плане поставки оборудования», — отметил министр во время своего визита в Киев. Он подчеркнул, что это самый крупный пакет помощи из тех, что Великобритания предоставляла Украине.

Первая публикация с заявлениями Кэмерона появилась вечером 2 мая. Однако вскоре Reuters отозвал материал. «Сообщение Reuters о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано для пересмотра некоторых деталей», — заявило агентство. Новая версия материала появилась на сайте Reuters спустя шесть часов.

На отзыв публикации отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала: «На наших глазах разворачивается “чисто английское убийство”. Уверена, он (Кэмерон — Прим. «Холода») это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters».

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