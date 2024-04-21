В США после долгих споров одобрили пакет военной помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении 61 миллиарда долларов Украине в качестве военной помощи. Об этом сообщает CNN. «За» проголосовали 311 конгрессменов, «против» — 112.

Из этих денег 23 миллиарда пойдут на пополнение американских запасов оружия, которые затем будут поставлены Киеву, 11 миллиардов — на финансирование текущих военных операции США в регионе, еще около 14 миллиардов — на покупку современных систем вооружения и обороны для Украины. Также документ обязывает Вашингтон поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Теперь законопроект должен пройти голосование в Сенате. Затем документ подпишет президент США Джо Байден.

CNN опубликовал кадры, на которых видно, как конгрессмены аплодируют и размахивают украинскими флагами после принятия пакета помощи. Одобренный законопроект предусматривает выделение иностранным государствам 95 миллиардов долларов, из которых 61 пойдет Украине, 26 — Израилю, 8 — Индо-Тихоокеанскому региону, включая Тайвань.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты. «Этот жизненно необходимый законопроект об американской помощи, принятый сегодня Палатой представителей, не даст войне разрастись, спасет тысячи и тысячи жизней и поможет обеим нашим странам стать сильнее. Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе», — написал он в Х.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал ТАСС, что решение Палаты представителей «еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину».

Американский Конгресс не мог одобрить этот документ с осени 2023 года из-за разногласий между республиканской и демократической партиями.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.