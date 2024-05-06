Песков связал ядерные учения с готовностью Европы и США отправить войска в Украину

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что учения, на которых российские военные должны отработать применение тактического ядерного оружия, связаны с высказываниями европейских и американских политиков отправить войска в Украину.

«Очевидно, что речь идет о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель сената США, если я не ошибаюсь... Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации и напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможной отправке французских войск в Украину. Макрон утверждал, что отправка войск возможна в случае прорыва российской армией фронта «в сторону Одессы или Киева». Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерон заявил, что Украина может использовать поставленное Великобританией оружие для нанесения ударов по объектам на территории России.

О проведении учений с тактическим ядерным оружием российское Минобороны объявило 6 апреля. Как утверждает ведомство, цель учений — «повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». Они должны пройти «в ближайшее время» с участием ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота. Место проведения учений не уточняется.

В заявлении говорится, что учения проводятся, среди прочего, в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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