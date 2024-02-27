Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку в Украину западных войск для борьбы с российской агрессией. Об этом, как передает BFMTV, он заявил по итогам саммита европейских лидеров, на котором обсуждалась дальнейшая военная поддержка Украины.

«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал он.

Макрон также отметил, что многие из тех, кто сегодня говорит «никогда» по поводу отправки сухопутных войск в Украину, два года назад говорили то же самое про поставки Киеву танков и ракет большой дальности.

Встреча европейских лидеров прошла в Елисейском дворце в Париже. В ней приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран. Кроме того, на ней присутствовали представители США и Канады.

С коротким обращением к участникам встречи также выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вместе мы должны сделать так, чтобы Путин не смог уничтожить наши достижения и распространить свою агрессию на другие страны», — сказал он.

По словам Макрона, участники саммита договорились о поставках Киеву ракет средней и большой дальности. В то же время, он заявил, что Париж пока не ведет переговоров о передаче Украине французских истребителей Mirage.

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