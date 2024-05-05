Новые поставки вооружений помогут Украине перейти в контрнаступление

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан считает, что Украина сможет перейти к контрнаступлению в 2025 году после получения американской военной помощи. Об этом сообщает Financial Times.

Выступая в субботу на фестивале FT Weekend в Вашингтоне, Салливан заявил, что по-прежнему ожидает «продвижения российских войск в ближайшее время» на поле боя, несмотря на новый пакет финансовой помощи в 61 миллиард долларов, одобренный США в прошлом месяце, поскольку, по его словам, «нельзя мгновенно щелкнуть выключателем».

В то же время Салливан считает, что благодаря новой помощи от Вашингтона Киев сможет «держать оборону» и «гарантировать, что Украина выдержит российское наступление» в течение 2024 года.

По мнению чиновника, в следующем году Украина намерена «двигаться вперед, чтобы вернуть территорию, которую россияне у нее отобрали». Как отмечает Financial Times, официальные представители Украины выразили надежду, что украинской армии удастся переломить ход войны в 2025 году. При этом, по мнению Салливана, любое новое наступление Украины будет зависеть от увеличения финансирования со стороны Конгресса США.

Financial Times отмечает, ссылаясь на интервью президента Украины Владимира Зеленского немецкому изданию Bild, что у украинского командования существует план нового контрнаступления, но его успех зависит от увеличения количества вооружений, в том числе с помощью поставок США.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, предыдущее контрнаступление украинской армии летом прошлого года не позволило Украине добиться желаемых результатов. Причиной этого издание называет недостаточное оснащение ВСУ и задержки в поставках вооружений.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов утверждало, что военная помощь США позволит Украине сделать передышку в войне, но не переломит ход боевых действий.

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