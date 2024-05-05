НАТО установило «красные линии» для вмешательства в войну в Украине

Североатлантический альянс определил две «красные линии», пересечение которых может привести к прямому вмешательству НАТО в войну в Украине. Об этом пишет издание La Republica со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что это первое подобное решение с момента начала войны в Украине. Оно было принято в «конфиденциальной форме» и без официальных заявлений со стороны НАТО. La Republica подчеркивает, что на данный момент не существует разработанных оперативных планов по вмешательству альянса и отправке войск в Украину. НАТО проводит оценку подобных действий как крайней меры.

Первой «красной линией» может стать вмешательство в войну третьей страны, а именно — Беларуси. В НАТО, как пишет издание, считают границу между Россией и Украиной «слишком протяженной и уязвимой», из-за чего украинская армия не может ее полностью контролировать. В случае прорыва Россией линии украинской обороны, отмечается в материале, откроется коридор между Украиной и Беларусью.

Вторая «красная линия» — возможная провокация России по отношению к странам Балтии и Польше, а также «целенаправленное нападение» на Молдову. Ранее издание The Wall Street Journal писало, что прямое нападение России на страну-члена НАТО в ближайшем будущем маловероятно.

В то же время, как утверждает издание, некоторые европейские чиновники уверены, что Москва может оказаться «достаточно сильной», чтобы вступить в войну через несколько лет. Они опасаются, что Россия может спровоцировать конфликт в соседних странах, подстрекая живущих там россиян и используя напряженность в качестве предлога для вмешательства, «как это сделал Кремль на востоке Украины десять лет назад».

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