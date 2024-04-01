В Оренбурге владельца гей-бара арестовали по обвинению в экстремизме, а на «Первом канале» рассказали о чипах в головах террористов. Главные новости минувших выходных

Владельца оренбургского гей-клуба Pose отправили в СИЗО

Об этом сообщили в Центральном районном суде Оренбурга, не уточнив имени арестованного. Известно, что ему вменяют статью об «организацию экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.2 УК). Также, по версии следствия, он «пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения».

20 марта суд арестовал директора Pose Александра Климова и администратора Диану Камильянову. Им вменяют ту же статью УК. Следствие утверждает, что они создали отделение «международного общественного объединения ЛГБТ». Дело против сотрудников Pose стало первым по статье 282.2 УК после признания в России экстремистским несуществующего «международного движения ЛГБТ».

Накануне Росфинмониторинг включил Климова и Камильянову в список экстремистов и террористов.

После полицейских рейдов в Санкт-Петербурге из России выдворят сотни мигрантов

Об этом сообщила пресс-секретарь городских судов Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, с 25 по 29 марта в районные суды города поступили 584 материала по административным делам о нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (статья 18.8 КоАП). Более 500 из них суды уже рассмотрели.

«Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ. Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть РФ (контролируемый самостоятельный вылет из РФ в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу)», — рассказала Лебедева.

Накануне «Первый отдел» рассказал, что в Петербурге проходит «операция “Антимигрант”». «‎К Центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг много спецтехники и автобусов для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены»‎, — рассказал проекту адвокат, который представляет интересы некоторых иностранцев. Защитник добавил, что только из одного Выборгского района депортировали 64 человека.

Жены мобилизованных вышли на акцию протеста в Москве

Женщины провели пикет в центре города у здания Минобороны. «Прошло полторы недели после выборов. Во-первых, ни один из кандидатов ничего не сказал про мобилизованных, а также победивший кандидат Владимир Владимирович продолжает игнорировать проблемы мобилизованных, проблемы бессрочного нахождения в зоне проведения специальной военной операции. И нам ничего не остается, кроме как выходить и требовать возвращения наших мужчин», — сказала журналистам одна из участниц акции Паулина Сафронова.

В ходе пикета силовики задержали корреспондента издания SotaVision Анну Сливу, которая снимала акцию по заданию редакции. Ее доставили в ОВД «Хамовники», а спустя несколько часов отпустили. Полицейский сказали Сливе, что в ее отношении начата проверку по статье о «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Кроме того, силовики изъяли у журналистки пресс-карту и редакционное задание.

На «Первом канале» рассказали о чипах в головах террористов

О том, что террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта, вероятно, управляли с помощью чипов, вживленных в голову, в эфире программы «Время покажет» заявил бывший глава российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.

«Им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно еще, это тоже покажет экспертиза, и чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком», — сказал он. В пример Овчинский привел «эксперименты Илона Маска, где он из свиней делает людей».

Ранее в Следственном комитете России заявили, что совершившие теракт планировали пересечь российско-украинскую границу, чтобы поехать в Киев и якобы получить там вознаграждение. До этого в СК утверждали, что фигуранты дела о теракте получали «значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины».

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