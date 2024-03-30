Из России выдворят 418 мигрантов после рейдов в Петербурге

По итогам рейдов в Петербурге из России принудительно выдворят 418 мигрантов. Об этом сообщила пресс-секретарь городских судов Дарья Лебедева.

По ее словам, с 25 по 29 марта в районные суды Петербурга поступило 584 материала по административным делам о нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (статья 18.8 КоАП). Суды уже рассмотрели 515 дел.

«Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ. Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть РФ (контролируемый самостоятельный вылет из РФ в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу)», — рассказала Лебедева.

Накануне «Первый отдел» рассказал, что в Петербурге проходит «операция “Антимигрант”». «‎К Центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг много спецтехники и автобусов для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены»‎, — рассказал проекту адвокат, который представляет интересы некоторых иностранцев. Защитник добавил, что только из одного Выборгского района депортировали 64 человек.

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Рейд прошел после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, 134 погибших опознаны. Также на данный момент известно о 551 пострадавшем.

По делу о теракте задержаны девять человек. Четверых следствие считает непосредственными исполнителями. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсудин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Во время суда по мере пресечения все они были со следами пыток и избиений. До заседания силовики распространили видео и фото с пытками.

Суд также арестовал бывшего владельца машины «Рено», использовавшейся боевиками при нападении, Диловара Исломова. В СИЗО находятся его брат Амичон и отец Исроил. СМИ писали, что Диловар сам пришел в СК, когда узнал о теракте. В итоге его обвинили в пособничестве террористам.

Под арестом также находятся Алишер Касимов, предположительно, сдавший квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта, и Назримад Лутфуллои. Суд по избранию меры пресечения для последнего прошел после отчета главы СК Александра Бастрыкина о задержании человека, участвовавшего «в схеме финансирования террористов». Шла ли речь о Лутфуллои — неясно.

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