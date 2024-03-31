Владельца оренбургского гей-клуба отправили в СИЗО

Центральный районный суд Оренбурга арестовал владельца гей-клуба Pose. Об этом говорится на сайте суда.

Имя арестованного в сообщении не называется. Ему вменяют в вину «организацию экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.2 УК). По версии следствия, арестованный «пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения», пишет RusNews.

С 20 марта в СИЗО находятся директор Pose Александр Климов и администратор Диана Камильянова. Им тоже вменяют в вину часть 1 статьи 282.2 УК. Следствие считает, что они создали отделение «международного общественного объединения ЛГБТ». Дело против сотрудников Pose стало первым по статье 282.2 УК после признания экстремистским «международного движения ЛГБТ».

В суде утверждали, что Климов и Камильянова поддержали «взгляды и деятельность запрещенного международного общественного объединения ЛГБТ» «в группе лиц по предварительному сговору», являясь представителями «нетрадиционной сексуальной ориентации». В сообщении суда также говорилось, что Камильянова подбирала персонал, контролировала качество обслуживания посетителей и утверждала программу мероприятий. Арт-директор Pose, заявил суд, проводил собрания с дрэг-артистками, а также занимался их подбором.

Накануне Росфинмониторинг включил Климова и Камильянову в список экстремистов и террористов.

Верховный суд признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России в конце ноября 2023 года. В реестр «экстремистских организаций», который ведет Минюст, «движение и его «структурные подразделения» внесли в марте.

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