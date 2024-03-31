На «Первом канале» рассказали о чипах в головах террористов из «Крокуса»

Бывший глава российского бюро Интерпола Владимир Овчинский во время программы «Время покажет» на «Первом канале» заявил, что боевикам, совершившим теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», могли вживить чипы в головы. Отрывок передачи опубликовал телеграм-канал «Подъем».

«Им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно еще, это тоже покажет экспертиза, и чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком», — сказал он. В пример Овчинский привел «эксперименты Илона Маска, где он из свиней делает людей».

Ведущий ток-шоу Анатолий Кузичев сказал «Подъему», что не верит в теорию о чипах. При этом он отметил, что слушает «экспертов» с интересом. «У экспертов, возможно, свои источники и свои представления об уровне развития чего бы то ни было», — объяснил он.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что совершившие теракт планировали пересечь российско-украинскую границу, чтобы поехать в Киев и якобы получить там вознаграждение. До этого в СК утверждали, что фигуранты дела о теракте получали «значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины».

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Сейчас по делу о теракте в «Крокусе» в СИЗО находятся девять человек. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых предполагаемых исполнителей теракта — граждан Таджикистана Шамсиддина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова. До заседания силовики распространили видео с пытками задержанных. На суде на них тоже были заметны следы пыток и избиений.

Позже суд арестовал Диловара Исломова — бывшего владельца машины «Рено», использовавшейся напавшими на «Крокус». В СИЗО оказались его брат Амичон и отец Исроил. СМИ писали, что Диловар после того, как узнал о теракте, сам пришел в СК. Его обвинили в пособничестве террористам. Суд также арестовал Алишера Касимова, сдавшего квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта, и Назримада Лутфуллои. До ареста последнего глава СК Александр Бастрыкин, не называя имени, утверждал, что он участвовал в «схеме финансирования террористов».

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