«Ночной охотник»

Ричард Рамирес — один из самых кровавых серийных убийц Америки 1980-х. На его счету по меньшей мере 43 преступления. Он поклонялся сатане, больше года скрывался от правосудия, а когда сел в тюрьму, неожиданно получил поддержку поклонниц.

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Апрельским днем 1984 года девятилетняя Мэй Люн из Сан-Франциско играла со своим младшим братом неподалеку от дома. В один момент дети потеряли долларовую купюру, и Мэй отправилась на поиски. По дороге ей встретился молодой парень с каштановыми, слегка вьющимися волосами и доброжелательным взглядом. Незнакомец предложил помочь ей с поисками. Мэй согласилась.

Спустя несколько минут они оказались в темном подвале дома, где жила Мэй, и мужчина ее изнасиловал, а после нанес несколько ударов ножом и задушил. Через полчаса брат девочки нашел сестру повешенной на трубе.

«Когда мы увидели тело, оно было похоже на распятие Христа. Она висела, а голова и подбородок были опущены», — вспоминал полицейский Рональд Шнайдер.

Мэй стала жертвой Ричарда Рамиреса, СМИ называли его «Ночным охотником». Этот случай был первым в череде убийств, которые полтора года наводили ужас на всех жителей Западного побережья.

Одержимый смертью

Ричард Рамирес родился в 1960 году в городе Эль-Пасо, промышленном центре рядом с мексиканской границей, и был пятым ребенком в семье мексиканских эмигрантов Мерседес и Хулиана Рамиресов.

Отец Ричарда отслужил в мексиканской армии и после переезда в США устроился работать на железную дорогу. Мать работала на обувной фабрике, где часто подвергалась воздействию токсичных химических паров, о вреде которых в то время не было известно. У всех братьев и сестер Ричарда были врожденные нарушения: от затрудненного дыхания до деформации костей, из-за которой Рубен, старший брат Ричарда, навсегда остался инвалидом.

По одной из версий, проблемы со здоровьем у местного населения связаны с радиоактивными осадками, которые оседали после испытания ядерных бомб в близлежащем штате Нью-Мексико.

Чтобы прокормить семью, Мерседес и Хулиан большую часть времени проводили на работе. Ричард же фактически был предоставлен сам себе, часто оставался один и попадал в неприятности.

Когда Ричарду было два года, он потянулся за радиоприемником и ему на голову упал комод. В больнице ему наложили 30 швов, а врачи диагностировали сотрясение мозга. Три года спустя Ричарда сбили детские качели. В пятом классе во время школьных занятий у него начались припадки, тогда врачи диагностировали у него эпилепсию.

Отношения Ричарда с семьей были сложными. Хулиан был суровым отцом и часто избивал своих детей за любые провинности.

Несмотря на то что у Ричарда было четверо старших братьев и сестер большую часть времени он проводил со своим двоюродным братом Мигелем — ветераном войны во Вьетнаме. Мигель любил рассказывать истории о том, как он ради забавы насиловал и убивал местных. И показывал брату полароидные фото мертвых женщин.

Позже Ричард Рамирес признавался, что тела мертвых девушек вызывали у него сексуальное возбуждение. Он понимал, что в этом есть что-то неправильное, но боялся сказать об этом, чтобы не подставить брата.

Жене Мигеля, Джесси, не нравилось, что тот проводит большую часть времени со своим младшим братом. Она хотела, чтобы Мигель устроился на работу, — на этой почве у них часто возникали конфликты.

Во время одной из таких ссор Мигель на глазах у Ричарда и своих детей достал револьвер и выстрелил Джесси в голову. Его арестовали и, как сообщала The New York Times, приговорили к семи годам заключения. По другой версии, Мигеля также отправляли на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Позже Рамирес вспоминал, что именно тогда он стал одержим смертью, преступлениями и убийствами. Еще подростком, Ричард нюхал клей, курил марихуану, ночевал на кладбищах и воровал вещи у своих одноклассников. В наказание он получал побои от отца. Однажды ночью Джулиан отвез сына на кладбище и оставил его до утра прикованным цепью к кресту.

Первая кровь

Когда ему исполнилось 15 лет Рамирес начал подрабатывать в отеле Holiday Inn. Он следил за постояльцами через отверстия в занавесках, а по ночам проникал в их комнаты, чтобы украсть ценные вещи. Однажды он спрятался в шкафу, пока одна из гостий была в ванной, а после попытался ее изнасиловать, но в комнату вошел муж женщины. Рамиреса арестовали, но полиция сняла обвинения после того, как супружеская пара отказалась возвращаться в Эль-Пасо для дачи показаний. Ричарда уволили, и он продолжил воровать.

7 декабря 1977 года его снова арестовали. На этот раз по подозрению в хранении марихуаны. Во время обыска полиция нашла у Ричарда лыжную маску, игрушечный пистолет и украденный кошелек. После этого его арестовывали еще три раза по тем же подозрениям. В первых двух случаях он избежал наказания: одно дело закрыли на этапе досудебного разбирательства, второе — из-за недостаточных доказательств. Но по третьему делу 1982 года Рамиреса признали виновным: ему назначили 50 дней условного срока и штраф в 115 долларов.

В 18 лет Ричард покинул Эль-Пасо и переехал в Лос-Анджелес. Там он начал употреблять кокаин, вместе с тем увеличивая количество краж. Рамирес изучал городские окрестности на угнанных автомобилях и иногда ночевал в них.

Тогда же он начал читать книги Антона Лавея — основателя Церкви Сатаны. И объяснял свои преступления службой Дьяволу. Однажды Рамирес угнал машину, чтобы попасть на сатанистскую церемонию в Сан-Франциско. После этого он позвонил маме и сказал, что к нему прикоснулся Сатана.

В 1982 году Рамиреса арестовали за угон автомобилей, и он несколько месяцев провел в заключении. После освобождения Ричард полностью потерял связь с семьей. В это время его сестра приехала в Лос-Анджелес, чтобы отыскать брата и нашла его на автобусной остановке, но тот отказался оставаться с ней. Он жил в мотеле в центре города, продолжал употреблять наркотики. После убийства девятилетней Мэй, следующей жертвой Рамиреса стала 79-летняя жительница Глассел-Парка Дженни Уинкоу. 28 июня 1984 года Ричард пробрался к ней в дом через открытое окно. Он набросился на спящую женщину и нанес ей множество ножевых ударов в голову, шею и грудь. В конце он перерезал Дженни горло, почти обезглавив ее, но найти преступника так и не удалось.

Дом в котором Рамирес убил Дженни Уинкоу. Фото: Barry King / Alamy / Vida Press.

Жертва за жертвой

17 марта 1985 года в офис молодого следователя Гила Каррильо поступило сообщение об убийстве в районе Роузмид. На месте преступления полицейские обнаружили тело 34-летней Дейл Окадзаки, которая лежала на кухонном полу с простреленной головой.

Во время нападения ее соседка, Мария Эрнандес, возвращалась домой. Она открыла заднюю дверь гаража и услышала странные звуки. Девушка обернулась и увидела мужчину с пистолетом в руках. Мария подняла руки, раздался выстрел и она упала на землю. Рамирес переступил ее тело и вошел в дом. Пуля отрикошетила от связки ключей — девушка осталась жива. Когда нападавший ушел, она вскочила и побежала вниз по улице и услышала еще один выстрел. Испугавшись за жизнь соседки, она обошла дом с другой стороны и снова увидела Рамиреса, но тот не стал стрелять еще раз и ушел. Через 40 минут после нападения Рамирес застрелил еще одну 30-летнюю девушку — Цай-Лян Ю. Обеих жертв убили из пистолета калибром 0,22 дюйма, но для следователей этого было недостаточно чтобы связать преступления.

«Ночной охотник»

Через 10 дней в округе Уиттер в доме Винсент и Максима Заззары произошло двойное убийство. Рамирес проник в дом через открытое окно в туалете и первым делом убил мужчину выстрелом в висок. Труп женщины нашли с изрезанным влагалищем и множеством колотых ран. Рамирес изнасиловал ее, выколол глаза и забрал их с собой как трофей. Кроме того, он украл драгоценности на сумму свыше 40 тысяч долларов. Это убийство дало следователям новую зацепку — след от подошвы на клумбе за домом.

В это же время появились новости о том, что в Лос-Анджелесе участились попытки похищения детей. Шестилетняя Анастасия Хронас лежала в постели, когда в ее комнате открылось окно и ее разбудил незнакомый мужчина.

«Я еще не проснулась и не понимала, что происходит. Я подумала, что я его знаю. Когда мы сели в машину он сказал: “Открой бардачок”. Там лежал пистолет», — вспоминает Хронас.



По словам Хронас, когда они подъехали к дому, Рамирес заставил ее залезть в сумку. В ней он занес ее в дом. Внутри дома было грязно, окна завешенные тканью не пропускали свет.

Рамирес насиловал девочку на протяжении нескольких часов, а после отвез на заправку и сказал вызвать 911, чтобы ее забрали родители.

«Описания, которые я получил от Марии Эрнандес, и показания детей были очень похожи. Они говорили об одном и том же человеке: высоком худом мужчине латиноамериканце с темными волосами и коричневыми зубами. Я считал, что у нас появился серийный убийца, ответственный за убийства женщин и похищения детей, — рассказывал Гил Каррильо. — Мало кто в это верил, потому что мы еще не сталкивались с такими преступниками. Коллеги надо мной смеялись».

5 июля 1985 года Рамирес избил 16-летнюю Уитни Беннет и попытался задушить ее телефонным проводом. Когда провод заискрился, Рамирес подумал, что в ее спасение вмешался Иисус, и сбежал. Девушка получила множество рваных ран, в больнице ей наложили 478 швов. В доме Уитни криминалисты нашли покрывало с идентичным следом от ботинка. Позже эти же следы находили на других местах преступления.

«Тогда мы убедились, что имеем дело с серийным убийцей», — вспоминал следователь Фрэнк Салерно, который расследовал это дело вместе с Гилом Каррильо.

Криминалисты провели экспертизу и выяснили, что следы были оставлены кроссовками фирмы Avia 43,5 размера. По показаниям свидетелей удалось установить, что убийца носил обувь черного цвета. Avia не был популярным брендом, поэтому их кроссовки встречались не так часто. Следователи узнали, что всего в Лос-Анджелесе продали только одну модель, подходящую под все характеристики.

В тот момент следователи были в шаге от поимки Рамиреса. В полицию поступило сообщение, что в северо-восточном районе Лос-Анджелеса была попытка похищения девушки, которой удалось отбиться от преступника. Рамирес скрылся на угнанной Тойоте и по пути нарушил правила дорожного движения — его остановил патрульный. У Ричарда не оказалось прав. Полицейский велел ему выйти из машины и пошел выписывать штраф. Но Рамирес услышал, как по рации полицейского передают о попытке похищения и дают ориентировку на его машину. Тогда он нарисовал пентаграмму на грязном капоте и сбежал.

«Ночной охотник» показывает пентаграмму на ладони в суде. Фото: AP Photo / Scanpix

По словам Салерно, поймать преступника помешали проблемы с координацией силовиков. У полиции не было единого механизма взаимодействия. Каждый район Лос-Анджелеса подчиняется своей юрисдикции, и в каждом из них были свои следователи, которые конкурировали между собой и не делились информацией.

«Машину отогнали на штрафстоянку. Мы с Гилом отправились туда, чтобы снять отпечатки пальцев, но нас заверили, что их возьмут без нас. Мы упустили возможность получить улики, которые могли привести нас к убийце», — говорил Салерно.

Когда Салерно и Каррильо добились допуска на штрафстоянку оказалось, что все это время машина стояла под солнцем, что сделало экспертизу невозможной. Внутри салона следователи нашли визитку стоматолога и поехали в эту клинику.

«Я уговорил стоматолога дать мне снимки и показал их своему другу, тоже стоматологу. Он сказал, что подозреваемый точно вернется, иначе он будет умирать от боли», — рассказывал Каррильо.



Несколько дней в стоматологии находились полицейские в штатском и поджидали Рамиреса. Потом их отозвали и оставили врачу тревожную кнопку. Когда Ричард пришел в клинику, она не сработала и ему удалось скрыться.

С каждой неделей количество жертв росло. Все убийства объединяла особая жестокость: нападавший расстреливал мужчин, забивал до смерти женщин и насиловал детей, иногда оставляя на местах преступления пентаграммы. Журналисты прозвали убийцу «Ночным охотником».

Это он

Вокруг убийцы ходило множество нелепых слухов: кто-то считал, что он нападет только на одноэтажные дома, а кто-то — что он выбирает жилье, выкрашенное в белый. Люди закупались оружием, не выходили на улицы по ночам, вешали дополнительные замки и все время держали окна закрытыми, несмотря на изнуряющую жару.

Рамирес следил за тем, что о нем пишут СМИ и в августе 1985 года вернулся в Сан-Франциско. Там он напал на 66-летнего Питера Пэна и его супругу Барбару Пэн. Он стрелял им в голову, но Барбаре удалось выжить. Полицейский инспектор Фрэнк Фальзон вспоминал, что после убийства Рамирес съел все, что было в холодильнике, потом его стошнило на пол кухни, затем он помаструбировал в гостинной и нацарапал на стене спальни пентаграмму.

После этого случая мэр Сан-Франциско Дайан Файнстайн выступила с обращением и объявила награду в размере 10 тысяч долларов за поимку убийцы. Во время пресс-конференции она раскрыла всю информацию, которая была у следователей: она рассказала об отпечатках обуви и калибре пистолета Рамиреса. Это лишило следователей преимущества и посставило под угрозу ход расследования. Ричард избавился от улик и вернуля обратно в Лос-Анджелес.

24 августа 1985 года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее парню выстрелили в голову, а ее саму изнасиловали. Рамирес сказал ей, что он «Ночной охотник», и заставил ее поклясться, что она любит Сатану.

В тот же день Джеймс Ромеро, молодой парень, который развозил газеты, сообщил следователям, что видел подозрительную машину и запомнил часть номера. Это была Тойота оранжевого цвета, которую позже нашли в центре города. Криминалисты смогли обнаружить отпечатки пальцев на зеркале заднего вида. В это же время следователи из Сан-Франциско установили имя убийцы. Выяснилось, что он продал украденный браслет одному из местных жителей, полицейские ударили его, чтобы он выдал покупателя — им был Рамирес.

Убийца-звезда

30 августа 1985 года Салерно и Корилло нашли личное дело Рамиреса и сравнили отпечатки пальцев. На следующий день полицейское управление Лос-Анджелеса и полицейское управление Сан-Франциско устроили пресс-конференцию, где огласили личность «Ночного Сталкера». Его фотография появилось на первых полосах газет. Позже выяснилось, что Рамирес в это время был в Аризоне и возвращался в Лос-Анджелес на рейсовом автобусе.

Когда он вышел, то сразу увидел свое лицо на полосах газет. Запаниковав, он решил сесть в следующий автобус и уехать из города, но пассажиры узнали его и подняли шум. Сначала Рамиресу удалось сбежать, но вскоре его поймали местные жители. Спустя полтора года расследования полиция задержала «Ночного охотника». Около участка, в котором держали Рамиреса, собралось несколько сотен человек, каждый из них хлопал, а весь город ликовал.

По словам Алана Йохельсона, заместителя окружного прокурора, Рамиресом постоянно играл на публику и упивался вниманием. На заседании 25 октября 1985 года Рамирес пришел в зал суда с пентаграммой, нарисованной на ладони. Свою вину он не признал, когда ему дали последнее слово Ричард сказал: «Слава Сатане».

Пока Рамирес ожидал приговора, ему стали писать поклонницы. Девушки восхищались тем, что ему удавалось так долго избегать наказания. Они отправляли обнаженные фото, набивали татуировки пентаграмм и поддерживали Ричарда во время заседаний. На одной из них — 41-летней журналистке Дорин Лиой — он женился, уже находясь в тюрьме.

Рамирес с Дорин Лиой после свадьбы. Фото: Mrokovo / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Суд обвинил его в 43 преступлениях: 13 убийствах, множестве грабежей и изнасилованиях. 7 ноября 1989 года он был приговорен к смертной казни в газовой камере. Рамирес сказал, что не будет оспаривать приговор и вышел из зала суда с улыбкой. Несмотря на это, по американским законам, все смертные приговоры повторно проходят несколько судебных инстанций — этот процесс может длиться годами. Судебные протоколы Рамиреса, которые требовали тщательного изучения, насчитывали 48325 страниц и стали одними из самых объемных за всю судебную практику.

«Ночной охотник» умер 7 июня 2013 года от рака крови, так и не дождавшись своей казни.