Даванков поссорил Каца и сторонников Навального

Кандидат в президенты Владислав Даванков стал новой причиной для конфликта внутри российской оппозиции. Сторонники Алексея Навального выступили с резкой критикой предложения Максима Каца — целенаправленно проголосовать за представителя партии «Новые люди». ФБК припоминают «наименее противному» из всех кандидатов голосование за закон «о фейках» и попадание в санкционные списки. Сторонники Каца же настаивают, что максимальное число голосов, поданных за одного кандидата, — это лучшая форма протеста. Доводы сторон — в материале «Холода».

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Незадолго до смерти Алексея Навального в его соцсетях появился пост с предложением прийти голосовать на избирательный участок против Путина в 12 часов дня.

«В полдень против Путина. Это может быть мощной демонстрацией настроения страны. Настоящие, живые избиратели против фикции “электронного голосования”. Реальные люди, стоящие в очереди, чтобы проголосовать против Путина vs фальшивые и нарисованные голоса “за”», — говорилось в посте.

Акцию «Полдень против Путина» поддержала команда политика во главе с его женой Юлией. Они просят всех, кто хочет проголосовать против Владимира Путина, прийти на избирательный участок в одно время: в полдень 17 марта.

«Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно: “Навальный”. И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой», — сказала Юлия Навальная.

К предвыборной агитации присоединился один из главных российских оппозиционеров — Максим Кац. В своем видео, набравшем более 900 тысяч просмотров, он призвал россиян проголосовать за кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

«Предвыборные тезисы Даванкова, очевидно, противопоставлены всему тому, что пытаются навязать нам как норму — агрессивной и неадекватной внешней политике, репрессивному внутреннему законодательству. Его предвыборная программа говорит: “Нет войне, нет репрессивным законам, нет государственным стукачам типа Мизулиной. Нужно вновь стать нормальной страной”. Именно это хотим сказать и мы, именно за это мы и голосуем. За это проголосую и я», — заявил Кац.

По мнению оппозиционера, это единственный способ высказать свою антивоенную позицию. При этом Кац признает, что Владислав Даванков — продукт администрации президента.

«План ФБК»

Разные взгляды на способы проголосовать на президентских выборах привели к конфликту сторонников Алексея Навального и подписчиков Максима Каца. Участники команды Навального напоминают, что Владислав Даванков находится под санкциями многих стран мира.

«Не надо отпугивать людей приходить на выборы дурацкими призывами голосовать за одного конкретного людоеда», — написал в твиттере глава отдела расследований команды Навального Георгий Албуров.

Главред канала ФБК «Популярная политика» Руслан Шаведдинов считает, что агитация против Путина и общее действие важнее, чем голосование за конкретного кандидата из списка. В реплаях ему массово возражают: многие заявили, что более эффективно голосовать именно за одного человека.

«План ФБК приходим в 12:00 17-го на участок, и если кто хочет — голосует за любого против Путина или портит бюллетень. Что окажется в урне, менее важно, чем факт самого прихода в нужное время. Так как урну все равно посчитают “как надо”» — пишут сторонники акции «Полдень против Путина».

Владислав Даванков во время предвыборного выступления 24 декабря 2023 года и оппозиционный политик Алексей Навальный во время предвыборных выступлений в декабре 2017 года.

Фото: Кирилл Зыков / Sputnik / imago / Scanpix; Павел Головкин / AP / Scanpix



Многие сторонники ФБК высказываются против голосования именно за Владислава Даванкова. Их возмущает, что антивоенным кандидатом называют человека, голосовавшего за принятие законопроектов о военных фейках и дискредитации армии. Некоторые пользователи критикуют Даванкова за помощь российским военным и выкладывают видео, где кандидат говорит о своих поездках на оккупированные территории.

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Сторонники ФБК также заметили, что Владислав Даванков в своей предвыборной агитации копирует имидж Алексея Навального перед президентскими выборами 2018 года. Сходство отмечают в оформлении листовок, сайта и даже в манере кандидата закатывать рукава рубашки. Часть пользователей заявила, что после такой агитации они точно не будут голосовать за Даванкова.

«Команда» Каца

Некоторые сторонники Максима Каца не поддержали призыв команды Навального прийти на избирательные участки 17 марта в 12:00. Они настаивают, что голосовать нужно именно за Владислава Даванкова — иначе это будет «литьем воды на мельницу Путина». Некоторые подписчики Максима Каца устроили флешмоб с рифмованными призывами голосовать за Даванкова:

Голосуй за Даванкова, чтоб приплод дала корова! — Pavel Repin 🦄 (@prepin) March 4, 2024

Наш девиз всего три слова: "Голосуй за Даванкова!" — Андрей образца 2017 года (@linistee_minray) March 5, 2024

Надоел бессменный Вова?

Голосуй за Даванкова https://t.co/QToICtmki9 — Wishful Tinkering (@Gnvoerk) March 4, 2024

Большинство поддержавших позицию Каца пользователей призывают голосовать за Владислава Даванкова, приводя аргумент о том, что он «наименее противный» из всех кандидатов. Некоторые считают, что предвыборная кампания с программой «за мир и переговоры» в нынешней ситуации уже антивоенная. Есть и те, кто предлагает компромисс: прийти на участок 17 марта в 12:00 и проголосовать за Даванкова.

Сам Максим Кац после конфликта своих подписчиков с ФБК и сторонниками Навального выпустил новое видео, в котором снова призвал отдать голос за Владислава Даванкова.

«Нам не годится всякое “голосуйте за кого угодно, как угодно, и вообще — голосовать не обязательно, лишь бы прийти в полдень”. Нам нужно призывать голосовать за мир, за кандидата, который этот лозунг поднял на флаг. За Даванкова», — говорит Кац. В конце ролика он заметил, что «противно, но [на выборы] идти надо».

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В конце 2023 года Центризбирком не допустил до сбора подписей для участия в них журналистку из Тверской области Екатерину Дунцову, которая выступала против войны. В начале 2024 года ЦИК отказал в регистрации Борису Надеждину, который также позиционировался как антивоенный кандидат. Комиссия признала недействительными более 5% подписей за него. Оппозиционные политики поддерживали выдвижение Екатерины Дунцовой и Бориса Надеждина. После отказа обоим в участии в выборах оппозиция сконцентрировалась на агитации «за любого, кроме Путина».