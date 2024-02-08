ЦИК не допустил Бориса Надеждина до участия в выборах президента. В бюллетене будет четыре кандидата

ЦИК не допустил до президентских выборов политика Бориса Надеждина, выдвинутого от партии «Гражданская инициатива». Трансляцию заседания ЦИК вел штаб Надеждина.

В общей сложности комиссия признала действительными 95 587 подписей, оставленных за политика, для регистрации необходимо минимум 100 тысяч. В связи с этим ЦИК не допустил Надеждина до выборов. Центризбирком утверждал, что в подписных листах были данные 11 умерших человек. Кроме того, комиссия заявила, что представители политика на проверке подписей якобы не присутствовали.

«За моей спиной сотни тысяч граждан России, которые поставили за меня подписи <…> Такого еще никогда не было, чтобы кампания финансировалась на пожертвования обычных людей <…>», — сказал Надеждин. Он снова просил отложить рассмотрение вопроса о его выдвижении на 10 февраля, чтобы полностью перепроверить собранные подписи. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что сроки были соблюдены, и отказала ему в этой просьбе. После голосования по вопросу регистрации Надеждина она сказала, что у него «хорошие политические перспективы». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Надеждин не выполнил условия, нужные для регистрации. Он сослался на информацию ЦИК.

Политик заявил, что будет оспаривать отказ в регистрации в Верховном суде.

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации кандидатом лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. Комиссия признала недействительными 8 979 подписей за него. Малинкович заявил, что ЦИК не препятствовал его команде ни на одном из этапов. Однако он заявил о сложности процедуры выдвижения и сказал, что ее нужно упрощать. Против отказа в регистрации Малинкович не возражал.

После заседания глава ЦИК сказала, что теперь есть полная ясность, что в бюллетене будет четыре кандидата. Это Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, а также Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий — от ЛДПР и Николай Харитонов — от КПРФ.

В ЦИК после сдачи Надеждиным подписей заявили, что после проверки 60 тысяч из 105 тысяч недействительными признали более девяти тысяч, что превышает максимально допустимый лимит в 5% брака. Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Надеждина кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

В ответ политик опубликовал фото очередей из желающих оставить подпись в его поддержку. Штаб политика показал примеры подписей, который ЦИК признал недействительными, среди них — ошибки, появившиеся при оцифровке. Впоследствии политик заявил, что в ЦИК их признали.

Президентские выборы в России назначены на 15-17 марта.

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