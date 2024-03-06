Навальная опубликовала стратегию на выборах в России

Юлия Навальная призвала россиян поддержать акцию «Полдень против Путина». Обращение Навальной опубликовано в ее соцсетях.

«Нужно прийти на участок в один день и в одно время — 17 марта в полдень. Что делать дальше — выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень, вы можете на нем крупно написать “Навальный”. И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом — развернуться и пойти домой. Даже если вас заставили голосовать раньше, ничто не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок. Самое главное — прийти. Это очень простое и безопасное действие, его нельзя запретить, и оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать: “Мы не одни”», — сказала Навальная.

Она отметила, что прийти на участки в полдень 17 марта и проголосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина, или испортить бюллетень призывал ее погибший муж Алексей Навальный. «Я хочу сделать то, что он считал правильным. Я призываю всех приходить в память о нем», — подчеркнула Навальная.

Она также призвала агитировать за участие в «Полудне против Путина». «Чтобы нас было по-настоящему много, мы должны использовать оставшееся время для агитации. Об этой акции должны узнать все, поэтому я прямо обращаюсь к каждому, кто смотрит это видео. Уговорите еще одного человека прийти с вами. Это будет ваш личный вклад в общее дело», — отметила она.

Кроме того, она поблагодарила всех, кто пришел на похороны Навального и принес цветы на могилу политика. В видео были отрывки, на которых запечатлены очереди из желающих попрощаться с Навальным и почтить его память. Навальная отметила, что эти кадры «наполнены не только скорбью, но и надеждой».

Прийти на участки в полдень 17 марта и проголосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина, или испортить бюллетень Навальный призывал в январе. Акцию поддержали многие представители оппозиции. После смерти оппозиционера политик Михаил Ходорковский вновь обратился к россиянам с просьбой присоединиться к акции. «Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ», — заявил он.

Читать еще Российские власти преследуют мать и дочь за антивоенную позицию Женщине предпенсионного возраста грозит 10 лет лишения свободы за три комментария. Дочь отправили в колонию на шесть лет

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.