Гайд для избирателей и наблюдателей

Несмотря на то что политическое поле сейчас практически полностью зачищено, в стране действует цензура и практически за любое выражение взглядов, кроме одобрения политики властей, есть риск попасть под репрессии, у граждан все еще есть возможность голосовать — и таким образом если не изменить власть, то по крайней мере выразить свое мнение. «Холод» рассказывает, какие права есть у избирателей и как наблюдатели могут защитить их голоса на будущих выборах президента РФ.

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Последние президентские выборы проходили шесть лет назад — 18 марта 2018 года. С тех пор многое изменилось: в 2019 году появилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), возможность стать наблюдателем за ним, а в 2020 году — и поправки в Конституцию, позволяющие Владимиру Путину избираться на пост президента еще как минимум дважды.

Избирателю

У каждого совершеннолетнего гражданина РФ есть конституционное право избирать кандидата на выборах, поэтому воспользоваться им стоит, хотя бы чтобы выразить свою гражданскую позицию и продемонстрировать политическую и общественную активность. Какие еще права на выборах у вас есть?

Право подать жалобу на действия членов избирательной комиссии. Если на участке голосования вам отказали выдать бюллетень или вы заметили фальсификацию, вы можете написать жалобу в эту участковую избирательную комиссию (УИК) или в вышестоящий орган — территориальную избирательную комиссию (ТИК), — либо обратиться в суд района, в котором находится избирательный участок.

За 10 дней до начала голосования вы имеете право проверить данные о себе в списке избирателей, заявить о неточности или ошибке. Дистанционно это можно сделать на сайте ЦИК РФ. А узнать номер своего избирательного участка — в разделе «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Избирательный участок зависит от вашей регистрации по месту жительства.

Право выбирать, каким способом голосовать — это можно сделать не только на избирательном участке по месту регистрации.

Если вы находитесь далеко от места регистрации (в другом городе или за границей), подайте заявление для голосования на избирательном участке там, где находитесь, не позднее, чем за три дня до первого дня голосования, то есть до 11 марта включительно. Удобнее всего это сделать дистанционно через портал «Госуслуги».

Если вы заболели или по другим уважительным причинам (например, инвалидности или необходимости ухаживать за больным) не сможете прийти голосовать на участок, вы можете подать заявление в ваш УИК, чтобы вам предоставили возможность голосовать на дому. Это можно сделать на портале «Госуслуги» с 5 по 11 марта, либо по телефону или лично в вашей УИК — с 7 по 17 марта 2024 года до 14:00 по местному времени. В случае, если вам позволят голосовать на дому, члены избирательной комиссии придут к вам с переносным ящиком для голосования и бюллетенями.

В 29 регионах России будет возможность проголосовать дистанционно. Подавать заявку для голосования через ДЭГ (дистанционное электронное голосование) не позднее трех дней до выборов могут все желающие, кроме тех, у кого есть регистрация в Москве — для них ДЭГ проводится через портал mos.ru.

Однако стоит помнить, что, хоть этот способ голосования кажется очень удобным для избирателя, по утверждениям экспертов, ДЭГ более подвержено фальсификациям, чем обычное голосование.

Если вы допустили ошибку в бюллетене, вы вправе получить новый бюллетень вместо испорченного. Однако член УИК должен зафиксировать замену бюллетеня в списке избирателей.

Наблюдателю

Кроме права избирать совершеннолетний гражданин имеет право наблюдать за проведением выборов, работой избирательной комиссии, участвовать в подведении итогов голосования и определении результатов выборов. Но как стать наблюдателем?

Куда обратиться, чтобы вас назначили наблюдателем?

Вот кто имеет право назначать наблюдателей:

политические партии, зарегистрировавшие своих кандидатов на выборах;

кандидат, зарегистрированный на выборах (самовыдвиженец).

Также на предвыборном участке во время выборов и подсчета голосов имеют право присутствовать штатные сотрудники зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ.

Обратитесь в штаб партии или кандидата и скажите, что хотите стать наблюдателем. Также лучше сразу сказать, что вы готовы наблюдать бесплатно, иначе вам могут отказать, решив, что вы просто хотите заработать.

Порядок назначения наблюдателей:

1. Партия, от которой выдвинут кандидат, или штаб самовыдвиженца заполняет на наблюдателя «Направление»: типовой документ, где говорится, что этот человек имеет право наблюдать на определенном участке во время голосования.

2. Этого человека включают в список наблюдателей, который направляют в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Список отправляется не позднее, чем за три дня до начала голосования.

3. Наблюдатель должен принести направление в свою УИК в день голосования вместе с паспортом.

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В этот раз на выборах президента впервые будут использовать ДЭГ. Есть очные наблюдатели — они находятся в Москве в помещении ТИК ДЭГ, но их может быть не больше 3 от каждого кандидата, из расчета один день — один наблюдатель.

Еще за ДЭГ можно наблюдать дистанционно, сидя за компьютером дома. Смысла в этом, правда, немного: доступ к ноде (узлу обработки транзакций) блокчейна ДЭГ имеют только очные наблюдатели, также только они имеют право просматривать списки избирателей. По словам экспертов, данные, доступные заочным наблюдателям, не позволяют проверить целостность блокчейна.

Доверенные лица кандидатов направляют приглашения заочным наблюдателям через портал наблюдения за ДЭГ, но, чтобы получить приглашение, сначала нужно самому связаться с одним из доверенных лиц кандидата или партией.

Назначение наблюдателей за ДЭГ проходит с 4 по 11 марта.

Права наблюдателей По закону наблюдатель имеет право: 1.Знакомиться со списками избирателей (как бумажными, так и электронными), со списком избирателей, которые голосуют не по месту регистрации, с реестром обращений о голосовании вне участка. 2. Находиться на избирательном участке с того момента, когда УИК начинает работу, в дни голосования 15–17 марта, а также в дни досрочного голосования, с 25 февраля по 14 марта, и до того момента, когда вышестоящая избирательная комиссия примет протокол об итогах голосования. При этом закон не запрещает наблюдателю прийти на свой избирательный участок за день до голосования и познакомиться с членами комиссии и посмотреть списки избирателей. 3. Наблюдать за тем, как избирателям выдают бюллетени. 4. Присутствовать, когда избиратели голосуют вне участка (например, на дому). 5. Наблюдать за подсчетом избирателей, внесенных в списки, бюллетеней, выданных им, и погашенных избирательных бюллетеней. Наблюдать за подсчетом голосов избирателей на участке с расстояния, но при этом наблюдателю должны быть хорошо видны отметки, которые избиратели сделали в бюллетенях. Смотреть любые бюллетени при подсчете голосов избирателей. Наблюдать за составлением протокола об итогах голосования и других документов в день голосования и в дни досрочного голосования вплоть до того момента, когда вышестоящая избирательная комиссия примет протокол об итогах голосования, а также когда голоса избирателей считают повторно. 6. Обращаться с предложениями и замечаниями по голосованию к председателю избирательной комиссии или его заместителю. 7. Знакомиться с протоколом избирательной комиссии об итогах голосования и результатах выборов, а также с документами, прилагаемыми к ним. Получать от избирательной комиссии заверенные копии этих протоколов. (Заверенные копии протоколов могут пригодиться в суде, если результаты голосования на участке нужно будет обжаловать: например, если вы стали свидетелем вбросов и других фальсификаций или если число опущенных в урну бюллетеней, которые вы посчитали, существенно отличается от того, что записано в протоколе комиссии). 8. Обжаловать решения и действия (или бездействие) избирательной комиссии, в которую он направлен, в вышестоящей избирательной комиссии или в суде. 9. Присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в той избирательной комиссии, куда он направлен. 10. Снимать фото и видео (с того места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии). Однако имейте в виду, что об этом надо предварительно уведомить председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной комиссии. (Это право может пригодиться для фиксации нарушений.)

Обучение наблюдателей

Никто не проверяет знания наблюдателей перед тем, как допустить их до наблюдения за голосованием на выборах. Поэтому учиться этому или нет — зависит только от вашего желания понять избирательный процесс и право.

Учиться на наблюдателя можно очно (если в вашем регионе проводится обучение общественных наблюдателей — такое иногда организуют общественные палаты регионов) и дистанционно.

Дистанционно можно обучаться по материалам на сайте движения «Голос» (только не упоминайте о нем на избирательном участке: «Голос» признан «иностранным агентом») либо пройти практикум для членов избирательных комиссий на сайте Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК, а на самом сайте ЦИК можно найти справочные материалы о том, как идет работа на избирательном участке.

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По правилам на одном избирательном участке может находиться до трех наблюдателей от кандидата в день, но на практике их может не быть совсем. Однако часто именно от наблюдателя зависит, будут ли на участке фальсификации (вбросы, карусели, подкуп избирателей и тому подобное).

Независимых наблюдателей очень мало, хотя стать им вправе каждый совершеннолетний гражданин. Наблюдателей за ДЭГ не хватает, в то время как заявок на участие в ДЭГ от избирателей уже подано более двух миллионов.

Обращайтесь в штабы кандидатов, чтобы стать наблюдателем за бумажным голосованием или заочным наблюдателем за ДЭГ.