Украинская разведка заявила об уничтожении двух российских десантных кораблей

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило, что два российских малых десантных корабля, подвергшихся атаке украинских надводных дронов, уничтожены.

«В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: „Акула“ — сразу, „Серна“ — еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула», — говорится в сообщении ГУР.

Ранее там сообщали, что нанесли удар морскими беспилотниками по кораблям Черноморского флота России в районе Узкой бухты у побережья аннексированного Крыма. Как утверждали в ГУР, на борту этих кораблей был экипаж, а также бронетехника, в том числе бронетранспортеры БТР-82.

Российское Минобороны об атаке украинских морских беспилотников ничего не сообщало.

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