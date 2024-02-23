Украина вынудила Черноморский флот сбежать из Севастополя

Регулярные атаки Вооруженных сил Украины по военным и инфраструктурным объектам в аннексированном Крыму привели к резкому сокращению ударов по территории Украины со стороны кораблей Черноморского флота (ЧФ). Более того, риски быть атакованным ВСУ в портах аннексированного Крыма вынудили российское командование перебазировать суда из Севастополя в Новороссийск, отмечают опрошенные «Холодом» эксперты в рамках большого исследования о состоянии Черноморского флота России.

Эксперты отмечают, что по правилам военного времени суда флота следовало бы рассредоточить по разным портам и подготовить там соответствующую материальную и техническую базу и инфраструктуру, однако российское военное командование этого не сделало. Главная база ЧФ — Севастополь — оказалась крайне уязвима к украинским атакам, вследствие чего большинство кораблей покинули ее и перебазировались в Новороссийск.

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«Видимо, командование Черноморского флота считало “СВО” легкой прогулкой. В конце 2023 года Черноморскому флоту пришлось убегать из Севастополя — так это выглядит для гражданских. Но с точки зрения военной науки командование флота приняло верное решение, которое они вообще-то должны были принять еще до 24 февраля 2022 года», — говорит морской офицер ВМС Украины в отставке Павел Лакийчук.

С конца 2023 года российское командование стало меньше рисковать: оно старается держать ракетоносители подальше от украинского побережья. «Те немногие “Калибры”, которые запускаются в последнее время — запускаются не из акватории рядом с Крымом, а из Новороссийска», — говорит военный исследователь Кирилл Михайлов.

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Смена дислокации серьезно ограничивает возможности флота, так как все тыловое обеспечение находится все еще в Севастополе, а порт Новороссийска, например, даже не оборудован для погрузки ракет «Калибр» на корабли. В результате корабли все равно вынуждены заходить в порты Крыма и подвергать себя опасности попасть под обстрел со стороны Украины, что недавно произошло с с большим десантным кораблем «Цезарь Куников», когда его атаковали украинские морские дроны.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает, что в последние месяцы российские корабли все меньше участвуют в массированных обстрелах Украины, а общее значение ЧФ для военной кампании свелось к минимуму.

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