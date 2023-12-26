ВСУ заявили об уничтожении российского большого десантного корабля

ВСУ ракетным ударом уничтожили в аннексированном Крыму российский большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«А флота в России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам воздушных сил и всем причастным за филигранную работу», — написал он в своем телеграм-канале.

Олещук также опубликовал видео. На нем видна большая вспышка и слышен взрыв,. При этом голоса за кадром говорят, что «это порт сто процентов».

В ежедневной сводке Воздушных сил ВСУ уточняется, что удар крылатыми ракетами 26 декабря анесла украинская тактическая авиация. В результате в районе Федосии был уничтожен большой десантный корабль «Новочеркасск», говорится в сообщении.

О ракетном ударе в районе этого города также сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. «Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», — написал он около четырех часов утра 26 декабря.

Ранее ВСУ уже сообщали об успешных ракетных ударах по кораблям российского Черноморского флота, дислоцированным в аннексированном Крыму. Так, в ноябре украинские военные заявили об уничтожении на судостроительном заводе в Керчи корабля-носителя крылатых ракет «Калибр». Сообщение об ударе подтвердили и в российском Минобороны. Там уточнили, что в результате неназванный корабль получил повреждения.

В сентябре представители ВСУ сообщали об успешном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждения получили большой десантный корабль и дизельно-электрическая подлодка. Эту информацию тогда также подтвердили в российском военном ведомстве.

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