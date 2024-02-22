Украина свела к минимуму угрозу Черноморского флота России

Вооруженным силам Украины удалось свести к минимуму угрозы со стороны Черноморского флота (ЧФ) России. Единственная опасность, которую все еще представляют судна ЧФ — удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам внутри Украины. Однако количество ударов ракетами этого типа морского базирования значительно сократилось за два года войны, отмечают опрошенные «Холодом» эксперты в рамках большого исследования о состоянии Черноморского флота России.

До полномасштабного вторжения перед Черноморским флотом стояло несколько задач: высадка десанта в Одессе, помощь сухопутным войскам на приморском направлении, блокада украинского побережья и нанесение ракетно-бомбовых ударов по украинским объектам. По итогам двух лет войны Черноморский флот сохраняет возможность выполнять только «полторы задачи», отмечают эксперты.

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Реализовать блокаду и высадить десант в Одессе судам ЧФ не удалось, Украина успешно использовала собственные и западные вооружения для того, чтобы заставить российские корабли уйти из прибрежных вод. Помощь сухопутным войскам в связи с отступлением российских кораблей теперь тоже минимальна, отмечают эксперты. Она свелась к доставке грузов, живой силы и техники в порты, которые находятся под контролем российских войск.

Отступление из прибрежных вод Украины привело к тому, что суда ЧФ лишились возможности наносить бомбовые и ракетные удары по территории Украины. Атаки теперь возможны исключительно с помощью крылатых ракет «Калибр», чья дальность атаки значительно превышает все остальное вооружение ЧФ. Однако и их число в последнее время значительно сократилось. Основная причина — проблемы с логистикой, ввиду уязвимости штаба и главной базы Черноморского флота в Севастополе.

Более того, за два года войны Вооруженным силам Украины удалось не только подорвать возможности Черноморского флота поддерживать вторжение, но и значительно снизить боеспособность российского ВМФ и минимизировать наступательный потенциал Балтийского и Северного флотов.

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