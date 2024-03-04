Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации кандидатом в президенты

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонил жалобу Бориса Надеждина на отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом на президентских выборах, которые должны пройти в марте. Об этом Надеждин сообщил в своем телеграм-канале.

«Ну что, мы прошли очередной уровень российской судебной системы, то есть по всем трем нашим искам, включая иск об отказе сегодняшний, апелляционная коллегия нам отказала, но мы идем дальше. Мы теперь пишем надзорную жалобу в Президиум Верховного суда, а там уже рукой подать до Конституционного суда», — прокомментировал это решение сам Надеждин.

Политик Борис Надеждин выдвигался кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». Для регистрации ему необходимо было собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. В конце января предвыборный штаб Надеждина подал в ЦИК 105 тысяч подписей за него.

Спустя несколько дней в ЦИКе заявили, что обнаружили среди поданных подписей 15% брака, в том числе подписи умерших людей, при допустимой норме недействительных подписей в 5%. На этом основании 8 февраля ему отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты.

В свою очередь, Надеждин заявил, что большое количество подписей было забраковано из-за ошибок, допущенных при автоматической оцифровке подписных листов. Его штаб опубликовал примеры таких ошибок, в результате которых, в частности, название города Ростов-на-Дону превратилось в «ростов-на-дому», Салехард в «салихард», а улица Маяковсковского — в улицу «мяковского».

Надеждин подал в Верховный суд три иска, в которых обжаловал само решение Центризбиркома в своем отношении, а также прописанные в законе процедуры сбора подписей. Первые два иска Верховный суд отклонил в феврале.

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