Надеждин подал два иска в Верховный суд. Главный иск он обещает подать до конца недели 

Выдвинутый от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин подал два иска в Верховный суд — об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Главный иск, который касается оспаривания отказа в регистрации в качестве кандидата в президенты, Надеждин подаст до 16 февраля.

«Подписи в мою поддержку оставляли живые люди. Многие подписи были забракованы из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД. Для того, чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время», — объяснил свое решение Надеждин.

Надеждин также пишет, что ЦИК забраковал более 4500 подписей по «заключению почерковеда». Однако ведомость, по его словам, не содержит обоснования решения эксперта. «Поэтому сейчас мы подаем иск об оспаривании формы ведомости», — отметил политик.

Кроме того, Надеждин подчеркивает, что ЦИК забраковал некоторые подписи, ссылаясь на то, что сборщика нет в списке конкретного региона. «Но он мог быть в списке соседнего региона, поскольку порой сборщики собирали подписи в нескольких регионах. Закон не предусматривает выбраковку подписей по такому принципу. Мы подаем иск об оспаривании формы нотариального списка сборщиков», — объяснил суть второго иска Надеждин.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина до президентских выборов. Комиссия признала действительными 95 587 подписей при необходимом минимуме в 100 тысяч. Кроме того, в подписных листах якобы нашли данные 11 умерших людей.

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