Штаб Надеждина показал подписи, забракованные ЦИК из-за некачественной оцифровки

Штаб Бориса Надеждина опубликовал примеры подписей в его поддержку, которые Центризбирком признал недействительными. В этих примерах видно, что причиной отбраковки стала некачественная оцифровка рукописных подписных листов.

Так, в одном из примеров после оцифровки Ростов-на-Дону превратился в «ростов на дому», в другом вместо улицы Маяковского появилась «улица Мяковского». В некоторых примерах забракованных подписей в поддержку Надеждина знаки из одних полей листа случайно попали в другие.

Ранее в ЦИК заявили, что после проверки 60 тысяч из 105 тысяч подписей, поданных штабом Надеждина, недействительными признали более девяти тысяч, что превышает максимально допустимый лимит в 5% отбракованных подписей.

На этом основании рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Надеждина кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Представители ЦИК также заявляли, что нашли среди подписей данные умерших людей. В ответ Надеждин опубликовал фото очередей из желающих оставить подпись в его поддержку.

Президентские выборы в России назначены на 15-17 марта. На данный момент Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов Владимира Путина, а также Владислава Даванкова от партии «Новые люди», Леонида Слуцкого — от ЛДПР и Николая Харитонова — от КПРФ. 8 февраля ЦИК вынесет решение по кандидатурам Бориса Надеждина, выдвигающегося от партии «Гражданская инициатива», и Сергея Малинковича — от «Коммунистов России».

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