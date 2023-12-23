Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты

Партия «Гражданская инициатива» на своем съезде выдвинула Бориса Надеждина кандидатом в президенты, сообщает агентство ТАСС.

Партия проголосовала единогласно. Для выдвижения Надеждина было необходимо присутствие представителей 45 регионов России. Всего проголосовали 60 человек.

На собрании присутствовали жены мобилизованных из движения «Путь домой». «Мы поддерживаем вас, Борис Надеждин, и спасибо вам за то, что вы не прошли мимо и смогли поднять эту тему», — обратилась к политику одна из участниц движения, передает Sotavision.

Надеждин также попросил о вступлении в партию. «Прошу принять меня рядовым членом в партию “Гражданская инициатива”. Многие критикуют меня за то, что я сменил много партий, но просто я долго живу, а партии — нет», — заявил он телеграм-каналу SOTA.

Политик принял решение выдвигаться от официально зарегистрированной партии, чтобы уменьшить подписной порог для участия в выборах с 300 до 100 тысяч подписей. Начать сбор подписей он сможет после регистрации его кандидатуры в ЦИК. Екатерине Дунцовой в такой регистрации сегодня отказали, после чего она обратилась к партии «Яблоко» с просьбой подать документы.

В 2018 году партия «Гражданская инициатива» выдвигала на выборы Ксению Собчак, которая заняла четвертое место и набрала 1,68% голосов.

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