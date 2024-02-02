ЦИК нашел в подписных листах Надеждина и Малинковича «ошибки, которые вызывают удивление»

В подписных листах двух кандидатов в президенты — выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и лидера «Коммунистов России» Сергея Малинковича — нашли ошибки. Об этом на заседании ЦИК сказал заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

«Есть ошибки, которые вызывают удивление. Когда там какая-то неточность в написании, Центральная избирательная комиссия по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — цитирует его ТАСС.

Булаев предложил пригласить Малинковича и Надеждина 5 февраля на заседание рабочей группы. Он планирует показать им «результаты проверочных процедур».

На данный момент Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от «Новых людей», а также Владимира Путина, который участвует в президентской гонке как самовыдвиженец.

28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. 31 января подписи и документы для регистрации подал выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин. Они сейчас находятся на стадии проверки. ЦИК должен принять решение по ним не позднее 10 февраля.

За последние четыре от участия в выборах отказались четыре кандидата. Сначала свои кандидатуры сняли лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова. Оба они призвали поддержать Путина. На следующий день о снятии своих кандидатур, объявили выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов и блогер-самовыдвиженец Анатолий Баташев.

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