Верховный суд отклонил первый иск Бориса Надеждина, которого Центризбирком отказался регистрировать в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом сообщает SOTAvision.

В своем иске Надеждин оспаривал нормы, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона.

«ЦИК дополнительно накладывает на сборщика обязанности получать нотариальное заверение несколько раз — за каждый регион, из которого он собирал подписи. В список сборщиков он также должен был внесен несколько раз», — написал Надеждин в своем телеграм-канале. Он также указал, что в федеральном законе такого требования нет.

В суде Надеждин заявил, что процедура сбора подписей намеренно прописана таким образом, чтобы облегчить недопуск потенциального кандидата к выборам. «Работа избирательный комиссии не должна заключаться в том, чтобы с помощью крючкотворства не выдвинуть кандидата, у которого была народная поддержка», — сказал он.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина до президентских выборов. Комиссия признала действительными 95 587 подписей при необходимом минимуме в 100 тысяч. Кроме того, в подписных листах якобы нашли данные 11 умерших людей.

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