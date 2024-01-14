Восемь лет назад американка спланировала убийство матери, чтобы спастись от абьюза

В конце 2023 года на свободу вышла 32-летняя Джипси Роуз Бланшард. В 23 года она вместе с бойфрендом спланировала убийство своей матери, устав от физического насилия и гиперопеки. Ее мать всю жизнь убеждала Джипси, что та тяжело больна и ей нужен постоянный уход. После убийства матери выяснилось, что здоровье Джипси было в порядке. Ее дело стало одним из самых популярных в мировом тру-крайм сообществе, и по его мотивам сняли сериал «Притворство». Сейчас она раздает интервью, презентует новый документальный сериал и книгу, а в соцсетях ее поддерживают миллионы подписчиков. «Холод» рассказывает о деле Джипси Роуз Бланшард.

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В 2009 в США проходила встреча американского онкологического сообщества. Приглашенным гостями стали Ди-ди Бланшард и ее дочь-подросток Джипси Роуз, которая к тому моменту поборола лейкемию. Они появились на сцене под аплодисменты. Джипси Роуз сидела в инвалидной коляске и обнимала плюшевого медведя, ее лысую голову украшал большой бант. Высоким слабым голосом девушка спела песню про то, что среди людей есть ангелы, которые приходят на помощь в самые трудные моменты. «Спасибо, милая, — похвалила ее мама. — Я всегда говорю: я была рождена для того, чтобы быть твоей матерью».

Через шесть лет выяснилось, что никакой лейкемии у Джипси Роуз никогда не было. Сама она об этом не знала — всю жизнь мама убеждала дочь, что та тяжело больна.

Мама знает лучше

С раннего детства Ди-Ди говорила медикам, что у Джипси Роуз лейкемия, мышечная дистрофия, эпилепсия, астма, проблемы со слухом и зрением, что ее дочь отстает в развитии. Правда, предоставить документы в доказательства она не могла, потому что они якобы пропали во время урагана Катрина прошедшего в 2005 году. Ди-ди Бланшард неоднократно давала интервью журналистам о том, как борется за жизнь и здоровье дочери.

Джипси Роуз Бланшард вместе с матерью Ди-ди Бланшард. Фото: BACKGRID UK / Vida Press

Ди-ди воспитывала дочь одна. С отцом Джипси они разошлись еще до ее рождения, и, хотя он старался поддерживать отношения с дочерью и познакомил ее со своей новой семьей, Ди-ди была резко против этого общения. По словам Джипси, мать постоянно отзывалась о ее отце плохо, говорила, что он ее не любит и не хочет присутствовать в ее жизни.

Ди-ди контролировала жизнь Джипси до мелочей и избивала ее за неповиновение. Однажды Джипси Роуз даже пыталась сбежать из дома к своего знакомому. Однако через несколько часов Ди-ди нашла ее, забрала обратно домой, разбила ноутбук и телефон дочери молотком и пригрозила сделать то же самое с ее пальцами, если она снова попробует сбежать.

После этого, вспоминает Джипси Роуз, Ди-ди приковала ее наручниками к кровати и не отпускала две недели. Вскоре Ди-ди принесла домой пистолет, и во время очередной ссоры нашедшая оружие Джипси выстрелила в мать несколько раз. Но Ди-ди не пострадала, потому что пистолет был пневматическим.

После смерти матери выяснилось, что Джипси Роуз совершенно здорова: например, она может самостоятельно ходить и ей не нужно инвалидное кресло, на котором она передвигалась больше 10 лет. Тогда же стало известно, что мать Ди-ди занижала ее возраст на несколько лет: долгое время и сама девочка не знала, сколько лет ей исполнилось.

«Я была в таком же неведении, как и остальные. Я знала только то, что могу ходить. Что касается всего остального, [она говорила]: “У тебя лейкемия и эпилепсия”. Я принимала лекарства против рака, по ее словам. Она брила меня налысо и говорила: “Они [волосы] все равно выпадут, так что давай сделаем все аккуратно”. Я слепо верила в то, что мама знает лучше», — позже рассказывала Джипси Роуз.

Почему Ди-ди Бланшард так обращалась с дочерью — неизвестно, но специалисты считают, что у нее был делегированный синдром Мюнхгаузена — ментальное расстройство, при котором люди придумывают или нарочно создают проблемы со здоровьем у своих уязвимых родных. Родственники Ди-ди рассказывали, что она всегда вела себя странно: крала деньги, подделывала чеки и подсыпала отраву в еду своей мачехе. Возможно, роль сыграли и деньги, ведь благодаря рассказам о болезнях дочери Ди-ди получала бесплатные билеты на самолет и поездки в Диснейленд. Когда семья переехала в Спрингфилд, крупный благотворительный фонд даже подарил ей дом.

«Эта сука мертва!»

В 2012 году, несмотря на запреты матери сидеть в интернете, Джипси Роуз познакомилась на дейтиновом сайте для христиан с Николасом Годеджоном. До знакомства с ней Годеджона арестовывали за публичный просмотр порно в «Макдоналдсе», а его родственники говорили, что у Николаса диагностировано расстройство аутистического спектра и сниженный интеллект. Сам Годеджон рассказывал, что у него диссоциативное расстройство личности, и одна из его субличностей — 500-летний вампир по имени Виктор. Несмотря на странности в его поведении, Джипси влюбилась в Годеджона, и они много переписывались.

Через год отношений на расстоянии Джипси рассказала своему бойфренду о тяжелых отношениях с матерью. Впервые они увиделись лично в марте 2015 года: тогда Джипси попросила Годеджона приехать в Спрингфилд, где в тот момент жили 23-летняя Джипси Роуз с матерью, и сделать вид, что он случайно пришел в кинотеатр на тот же сеанс, что и она с Ди-ди. Она надеялась, что Ник понравится ее матери, но той он показался неприятным и странным.

Вскоре после этой встречи Джипси Роуз попросила бойфренда убить свою мать. По ее словам, это произошло после очередной ссоры: Джипси попросила у Ди-ди разрешения убрать из ее живота гастростомическую трубку, потому что она может есть самостоятельно. Трубку нужно было менять каждые полгода, и вскоре девушке предстояла очередная болезненная операция. Мать ответила, что Джипси будет ходить с трубкой и дальше. После этого девушка в отчаянии и написала Годеджону. Он согласился и сказал, что за убийство возьмется его субличность — вампир Виктор.

В июне 2015 года Годеджон приехал в Спрингфилд. Они с Джипси встретились, и она передала ему нож, перчатки и скотч. Пока Годеджон убивал Ди-ди, Джипси сидела, запершись в ванной, и игнорировала крики о помощи. После этого она написала на странице в фейсбуке своей матери «Эта сука мертва!».

После убийства Ди-ди они с Годеджоном уехали к его родителям, но вскоре их арестовали. В 2016 году Джипси Роуз приговорили к 10 годам тюрьмы, а в 2018-м Годеджон получил пожизненное без возможности выйти досрочно.

Джипси Роуз дает показания на суде над Николасом Годеджоном, 15 ноября 2018 года. Фото: USA Today / Sipa USA / Vida Press

«Я свое отбыла»

По словам Джипси Роуз, первый день в тюрьме был одним из лучших дней в ее жизни, потому что она впервые чувствовала себя свободной и самостоятельной. В 2023 году сводная сестра Джипси Роуз Миа, которая вместе с отцом регулярно навещала ее в тюрьме, рассказала, что та получает необходимую помощь и изменилась в лучшую сторону.

28 декабря 2023 года Джипси Роуз Бланшард вышла на свободу после восьми с половиной лет заключения. У здания тюрьмы ее встречал муж, 37-летний учитель Райан Андерсон: они познакомились по переписке и после нескольких тюремных свиданий поженились в июле 2022 года. Во время заключения у Джипси Роуз несколько раз брали интервью, а вскоре после ее освобождения вышел документальный сериал «Тюремные признания Джипси Роуз», где она рассказала новые детали об убийстве и о своем опыте заключения.

В документальном сериале впервые показали видео, которое Джипси Роуз записала для Годеджона, когда они планировали убийство ее матери: она показывала расположение комнат в доме и спальню матери. На кадрах видно, как Джипси машет руками в воздухе, будто бьет кого-то ножом.

Перед съемкой этого ролика Джипси Роуз, по ее словам, приняла наркотики: к тому моменту она уже была зависима от обезболивающих, которые ей прописали после удаления слюнных желез. Но она подчеркивает, что не винит вещества в том, что задумала убийство матери, и не пытается искать оправданий.

Вскоре после освобождения Джипси Роуз дала несколько интервью крупным телеканалам и изданиям и начала вести соцсети. В интервью она рассказывала, что хочет использовать эти платформы для поддержки людей, которые, как и она, оказались в безвыходной ситуации.

«Я хочу изменить что-то и говорить за тех, у кого нет такой возможности, — говорила Роуз в одном из интервью. — Если вы смотрите меня прямо сейчас, знайте, что вы не одиноки, что есть другие выходы из этой ситуации — а я выбрала неправильный».

В разных интервью Джипси Роуз признавалась, что жалеет об убийстве матери, и говорила, что по сей день слышит в своей голове ее предсмертные крики о помощи. Джипси Роуз пришла к мысли, что ее мать была не монстром, а женщиной с ментальными проблемами, которой нужно было помочь. Но на вопрос, какой была бы ее жизнь, если бы Ди-ди была жива, Джипси Роуз ответила, что так или иначе она бы уже умерла от гиперопеки матери и приема ненужных лекарств.

После освобождения Джипси часто спрашивали и о ее бывшем бойфренде Николасе Годеджоне. Она сказала, что ей запрещено с ним общаться по правилам условно-досрочного освобождения, да ей и самой не хочется идти с ним на контакт: «Я чувствую ответственность за то, что он оказался в этой ситуации. Тем не менее ответственность за совершение убийства лежит и на нем тоже. Каждый делает выбор — он сделал свой и отбывает свое наказание. Я свое отбыла».

Красная дорожка и миллионы подписчиков

В соцсетях с нетерпением обсуждали грядущее освобождения Джипси Роуз. Блогеры снимали шуточные видео о том, как ждут ее около тюрьмы, устраивают тематическую вечеринку в ее честь и говорили, что предвкушают ее выход на свободу сильнее, чем Рождество. А некоторые крупные блогеры писали, что хотят с ней сотрудничать. Уже сейчас в соцсетях можно найти фанатские эдиты и ролики, где люди на улице кричат Джипси, что любят ее.

На тикток Джипси Роуз, который она завела всего за несколько недель до выхода из тюрьмы, уже подписаны почти 10 миллионов пользователей, на инстаграм — больше восьми миллионов.

Джипси Роуз делится с подписчикам своими детскими фото, впечатлениями от первой поездки в Нью-Йорк и похода на Бродвей, а также подготовкой к выходу на красную дорожку. 5 января она вместе с мужем приехала на премьеру документального сериала «Тюремные признания Джипси Роуз Бланшард», позировала перед камерами, а таблоиды и блогеры обсуждали ее наряд.

Джипси Роуз вместе с мужем Районом Андресоном на красной дорожке перед премьерой сериала «Тюремные признания Джипси Роуз Бланшард», Нью-Йорк, 5 января 2024 года. Фото: Anthony Behar / Sipa USA / Vida Press

Комментарии под видео Джипси в соцсетях полны признаниями в любви: ее называют королевой, радуются ее свободе и новым возможностям и желают ей всего самого хорошего. В соцсетях надеются, что после пережитого абьюза и тюремного заключения жизнь Бланшард наладится, а ее мечты исполнятся.

Помимо документального сериала, вскоре после освобождения Джипси Роуз вышла и ее новая книга (пока только в электронном виде) с эссе, рисунками, фотографиями и расшифровками интервью, которые она давала в тюрьме.

Джипси Роуз Бланшард уже пророчат славу инфлюенсера и ожидают ее коллаборации с известными брендами. Ажиотаж вокруг ее освобождения вызвал дискуссию о том, насколько вообще этично восторгаться людьми, совершившими преступления, и уделять им такое же внимание, как голливудским звездам.

После освобождения Бланшард в соцсетях начали заново анализировать ее участие в убийстве матери. Многие сходятся на том, что дело Джипси Роуз очень противоречивое. С одной стороны, она действительно была жертвой материнского абьюза. С другой — ее фанатов призывают не забывать, что она активно разрабатывала план убийства и помогла его осуществить. Люди спорят и о том, насколько вообще можно доверять ее показаниям. Некоторые убеждены, что Джипси Роуз научилась у своей матери манипулировать общественным мнением и мастерски вводить людей в заблуждение.

Наконец, часть блогеров считает, что популярность Джипси Роуз и ее восхваление в первую очередь опасны для нее самой. Интернет-знаменитости быстро становятся популярными, но так же легко забываются или, напротив, сталкиваются с негативом и ненавистью. Джипси Роуз, которая активно начала социализироваться только в тюрьме, скорее всего, не будет готова к хейтерским атакам.

«Я довольно закрытый человек и не люблю популярность, — отвечает на подобную критику сама Джипси Роуз. — Я не гонюсь за славой или состоянием. Моя история важна, и я просто хочу помогать другим, защищать их — вот и все, чего я хочу».