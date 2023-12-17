Американка убила мужа и инсценировала собственное похищение

Шерил Тровер — 37-летняя американка из небольшого провинциального городка Джиллет. В декабре 1998 года она убила собственного мужа и инсценировала свое похищение, чтобы скрыть следы преступления. Чтобы раскрыть это дело полиции понадобилось два дня.

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4 декабря 1998 года Джон Тровер и его 37-летняя жена Шерил вернулись домой после пятничного вечера с друзьями. Следующим утром тело Джона нашли лежащим в гостиной.

Джиллетт — небольшой американский промышленный городок в штате Вайоминг, в котором в конце 1990-х жило 17 тысяч человек. Джиллет известен добычей угля, нефти и метана. Убийство Тровера стало для города потрясением, Джиллетт многие годы остается одним из самых безопасных городов в США.

Джон Моррис Тровер родился 16 мая 1955 года в семье Веллингтона Морриса Тровера и Айрас Тровер. Местные жители описывали его как доброго человека с хорошим чувством юмора. Джон работал бухгалтером на шахте Игл Бьютт, а в свободное время ездил на охоту с друзьями. Он проводил много времени с семьей, вместе они занимались спортом и ходили играть в ракетбол.

Шерил была его второй женой, с ней он был в браке уже 14 лет. Шерил работала учителем математики в средней школе округа Кэмпбелл. Она получала степень магистра в области управления образованием, была любимым преподавателем многих учеников, имела хорошую репутацию среди коллег. Друзья Джона и Шерил описывали их как счастливую супружескую пару.

Убийца в ковбойских сапогах

5 декабря 1998 года, около пяти утра, по дороге на работу двое молодых людей заметили у обочины горящий пикап. Они остановились, чтобы потушить пожар и вызвали полицию. Неподалеку они услышали женский голос, который доносился из большой водопропускной трубы.

Внутри пряталась обнаженная женщина, которая просила о помощи, — это была Шерил. Она рассказала прибывшим на место полицейским, что накануне вечером они с мужем вернулись из бара, около 22:30 уложили детей и собирались сами ложиться спать. В этот момент они услышали, как кто-то стучит в парадную дверь. Когда Джон подошел ко входу, чтобы узнать, кто это, в дом ворвался незнакомый мужчина и напал на него.

По словам Шерил, он несколько раз выстрелил в Джона и перерезал ему горло. После он связал детей, а затем раздел и изнасиловал Шерил. Затем затащил ее в семейный пикап Троверов и, проехав несколько километров на юг от Джилетта, оставил машину в безлюдном месте и поджег ее.

Шерил рассказала, что ей удалось выбраться через пассажирскую дверь прямо перед тем, как там разгорелось пламя, после чего Шерил заползла в трубу и спряталась там. По ее словам, похититель не стал ее преследовать и скрылся.

Кроме этого, Шерил сообщила детективам, что злоумышленник был мужчиной латиноамериканского происхождения, около 40 лет и ростом около 180 сантиметров. На нем были ковбойские сапоги, комбинезон и лыжная маска. Шерил уверяла, что это мог быть кто-то из коллег Джона. Позже в это же утро, когда детективы приехали в дом Троверов, они обнаружили тело Джона на полу в гостиной. В другой комнате они нашли связанных детей.

По-настоящему счастливая пара

Расследовать нападение на Троверов поручили сержанту полиции Стиву Розье. Утром 5 декабря 1998 года он отправил тело Джона на экспертизу. На теле Шерил были обнаружены побои, и ее попросили пройти медицинское освидетельствование. Пока детективы ждали результатов, полиция обыскала район преступления, но так и не смогла найти человека, попадавшего под описание Шерил.

Криминалисты осмотрели пикап и нашли там несколько подозрительных улик: частично сгоревший комбинезон и сапоги — вещи, в которые, по словам Шерил, был одет нападавший.

Затем полицейские приступили к допросу соседей и друзей Троверов.

По словам Лесли Флоккини, подруги семьи, Шерил и Джон выглядели по-настоящему счастливой парой и казалось, что у них никогда не было конфликтов. Но некоторые соседи отметили, что за несколько дней до убийства Шерил рассказывала о странном мужчине в комбинезоне и в очках тонкой оправы, которого она время от времени встречала у своего дома. Полицейские также опросили коллег Джона, которые рассказали, что к ним на работу регулярно приходили звонки с угрозами, в которых говорилось, что на шахте скоро начнутся увольнения. Рабочие предположили, что звонившей была девушка, которая маскировала голос, чтобы он звучал как мужской.

Не те патроны

Полиция продолжила искать человека, у которого был мотив убить Тровера. Они выяснили, что Шерил много общалась с Джоном Райли, директором школы, в которой она преподавала. Райли был соседом Троверов и жил по соседству. Джон и Шерил часто приходили в его дом на ужин.

Когда Райли доставили на допрос, он рассказал, что на протяжении четырех лет тайно встречался с Шерил, но у Джона не было никаких подозрений на этот счет.

В воскресенье, 6 декабря 1998 года, полиции был представлен отчет о вскрытии, которое показало, что у Джона были колотые раны, пулевые ранения в голову и в руку, а окончательная смерть наступила от потери крови.

На месте преступления криминалисты нашли пули для ружья 22 калибра. При этом экспертиза показала, что убийца стрелял из пистолета, но по ошибке зарядил его пулями для ружья. Именно поэтому выстрелы не привели к тяжелым ранениям. Ружье, к которому подходили найденные на месте преступления патроны, обнаружилось у Райли. Как и пистолет, из которого убили Тревора.

Полицейские рассматривали Райли в качестве главного подозреваемого, у них почти не осталось никаких сомнений в его вине. Однако у Райли было алиби: он смог доказать, что в ночь убийства находился на педагогической конференции в Аризоне.

После этого у следователей оставался последний подозреваемый — сама Шерил.

Все время разговаривали и смеялись

Когда Джексон и Торри, дети Треворов, оправились от шока, они рассказали, что им показалось, что человеком в маске была их собственная мать — Шерил. Они думали, что это часть какой-то игры и соглашались со всем, что она говорила им делать.

У Шерил были ключи от дома Райли. Полицейские решили, что после похода с мужем в бар, Шерил не сразу вернулась домой, а пошла в дом Райли, который был на конференции, и взяла его пистолет. По ошибке она зарядила его патронами для ружья — из-за этого ей не удалось убить мужа выстрелом. Тогда она зарезала его охотничьим ножом.

По версии следствия, она вытерла кровь с пистолета и вернула его в дом Райли, а затем уехала на пикапе на окраину города и подожгла его. Когда машина загорелась, Шерил спряталась в водопропускной трубе, где ее нашла полиция. Результаты медицинского осмотра показали, что у нее были травмы только тех частей тела, до которых она сама могла дотянуться.

6 декабря Райли позвонил Шерил и сказал, что следователи нашли пистолет и теперь обвиняют ее в убийстве Джона и попросил ее о встрече. Она сказала, что будет через полчаса, но так и не приехала. Вместо этого она отправилась на ранчо к своему другу, поднялась на второй этаж, взяла ружье и застрелилась.

Джона похоронили на кладбище в Солт-Лейк-Сити, Райли через несколько недель после убийства уволился из школы и уехал из города.

Подруга семьи Лесли Флоккини вспоминала, что последний раз видела Джона и Шерил на детском баскетбольном матче, где играла их дочка.

«Они все время разговаривали и смеялись, — вспоминала Флоккини. — Джон гладил Шерил по плечу. Тогда никто не мог подумать о том, что между ними что-то не так».