Американская семья организовала убийство восьми человек

В 2016 году американская семья Вагнер спланировала убийство восьмерых членов семьи Роден. Все из-за права опеки над дочерью, которую не могли поделить родители. Теперь половина ее семьи мертва, а другая половина сидит в тюрьме.

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Утром 22 апреля 2016 года жительница штата Огайо Бобби Мэнли приехала к своей сестре Дане Роден в округ Пайк. Мэнли часто навещала семью Роден, которая жила недалеко от нее в трех трейлерах, и кормила их домашних животных. Внутри одного из трейлеров она увидела окровавленное тело своего зятя Кристофера Родена, рядом с которым лежал его мертвый кузен — Гэри Роден.

Позже полиция округа Пайк обнаружила тела еще шести членов семьи Роден. Одним из погибших был 16-летний подросток. В живых остались только трое детей Роден: самому младшему было всего четыре дня — младенец спал рядом с убитой матерью.

Семья Роден

О семье Роден известно немного. 38-летний Гэри жил со своим двоюродным братом, 40-летним Крисом, который помогал ему справляться с алкогольной и наркотической зависимостью. Знакомые описывали их как лучших друзей. Двоюродные братья вместе зарабатывали на выращивании марихуаны на продажу — после их смерти следователи нашли около 200 горшков с кустами каннабиса.

Кеннет — 44-летний брат Криса — работал в коммунальной компании, а в свободное время увлекался мотоциклами.

Жена Криса, 37-летняя Дана была помощницей медсестры в центре квалифицированного ухода и реабилитации Hillside в Пиблсе.

Сын Даны и Криса, 20-летний Кларенс был отцом двух мальчиков и работал на местной лесопилке. Его нашли убитым вместе с супругой Ханной Хейзел Гилли.

Дочь Криса и Даны — Ханна Роден — 19-летняя мать двух дочерей. В 2016 году она должна была окончить школу.

Самый младший из убитых, 16-летний Кристофер Роден-младший, учился в школе.

Самое важное дело штата

Массовое убийство потрясло местных жителей. К расследованию привлекли более 200 сотрудников правоохранительных органов, и в первые же дни помощь в расследовании предложило ФБР.

Несмотря на это, расследование продвигалось медленно. По воспоминаниям экс-генерального прокурора Огайо Майка Девайна, перспективы не выглядели многообещающими: на месте преступления не осталось свидетелей, отпечатков пальцев или образцов ДНК нападавших.

Девайн назвал дело семьи Роден «самым важным делом в штате». По одной из версий, к убийству мог быть причастен наркокартель, однако к октябрю 2016 года следователи отвергли версию о наркотиках.

Генеральный прокурор штата и шериф округа публично заявили, что нападавших было как минимум двое: на месте преступления нашли два разных кровавых следа от левых ботинок. Кроме того, убийцы явно были хорошо знакомы с семьей Роден. На это указывали косвенные улики: не было никаких признаков того, что злоумышленники попали в трейлеры силой, кроме этого, у погибших были собаки, которые никак не среагировали на убийц.

Общий ребенок

Полицейские выяснили, что Ханна Роден была в близких отношениях с Джейком Вагнером — у них был общий ребенок, дочь София. Вагнеры жили неподалеку от семьи Роден, но вскоре выяснилось, что в марте 2017 года семья Вагнеров переехала в город Кенай на Аляске.



Ханна Роден и Эдвард (по прозвищу Джейк) Вагнер познакомились в 2010 году на местной ярмарке, когда Ханне было 13 лет, а Джейку — 17. Через два года Ханна забеременела и некоторое время жила с семьей Вагнеров, вместе со старшим братом Джейка Джорджем и их родителями — Анджелой и Джорджем (по прозвищу Билли) Вагнерами.

Вскоре Ханна порвала отношения с Джейком и ушла от него. По рассказам знакомых семьи, это произошло из-за того, что Джейк подвергал ее эмоциональному и физическому насилию. После этого Вагнеры пытались заставить Ханну передать права опеки над Софией Джейку, но она отказалась. Позже из материалов дела стало известно, что Джейк Вагнер преследовал Ханну, угрожал, что убьет ее и спрячет ее тело «там, где никто не найдет», и даже пытался задушить.

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План убийства

Ханна Роден писала Вагнерам, что, если они хотят получить право опеки над Софией, им придется ее убить.

По информации следствия, после этого Вагнеры решили, что так и поступят.

Чтобы гарантировать получение опеки, Анджела, мама Джейка, подделала завещание Ханны, в котором написала, что в случае смерти Ханны Роден права на опеку над Софией перейдут Джейку.

По словам прокурора Анджелы Канепа, Вагнеры жили изолированно и большую часть времени проводили вместе, а все решения, в том числе и об убийстве Роденов, они принимали семейным голосованием.

Слева: Билли Вагнер. Справа: Анджела Вагнер. Фото: USA TODAY / Sipa USA / Vida Press

«Каждый из них должен был сыграть свою роль», — объяснила прокурор. В день убийства Джейк вместе со своим отцом и братом передвигались на грузовике, который накануне купил Джордж. Родены жили в трейлерах неподалеку друг от друга. Джейк, Джордж и их отец Билли подъехали к ним и расстреляли всех, кроме детей.

В это время дочь Ханны и Джейка двухлетняя София находилась со своей бабушкой, Анджелой. После того как Ханна была убита, права опеки над девочкой перешли Джейку.

Готовились заранее

В апреле 2018 года Вагнеры вернулись в Огайо. Тогда полиция установила прослушку в их доме и начала за ними следить.

13 ноября Билли, его жена Анджела и их сыновья Джордж и Джейк были арестованы и обвинены в убийстве семьи Роден при отягчающих обстоятельствах, ограблении и сговоре с целью убийства. Главной зацепкой следствия стали те самые отпечатки обуви, которые обнаружили на месте преступления.

Криминалист Сюзанн Эллиот сопоставила отпечатки с подошвами ботинок, которые продавались в местном Walmart, и нашла совпадающую пару. При обыске следователи обнаружили чек на покупку такой же обуви кем-то из семьи Вагнер. Записи с камер видеонаблюдения показали, что это была Анджела Вагнер.

Кроме этого, гильзы, найденные в домах Фрэнки и Криса-старшего, указывали на то, что в стреляли не из одного, а из нескольких пистолетов. Фрагменты пуль и как минимум три пистолета следователи нашли закопанными в лесополосе неподалеку от дома Вагнеров, где те тренировались в стрельбе.Полиция выяснила, что, Вагнеры готовились к преступлению: они заранее купили боеприпасы и сконструировали самодельный глушитель, чтобы соседи не услышали выстрелов. После ареста суд поместил членов семьи Вагнер в разные тюрьмы штата; изначально все они отрицали свою причастность к убийствам.

Следователь держит фотографии пистолетов, которые хранились в ноутбуке одного из членов семьи Вагнер. Фото: USA TODAY / Sipa USA / Vida Press

Суд и приговор

В апреле 2021 года Джейк Вагнер неожиданно пошел на сделку со следствием и признал вину. Он согласился дать показания против родителей и брата в обмен на отмену смертного приговора для всех членов его семьи. Джейк рассказал, что застрелил пять из восьми жертв, включая мать своего ребенка, а его отец убил остальных.

«Я решил, что у меня нет другого выбора, кроме как убить Ханну», — сказал он, давая свидетельские показания.

В апреле 2021 года Джейк Вагнер согласился отбыть восемь пожизненных заключений и еще 100 лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. В сентябре того же года свою вину признала Анджела Вагнер. Она рассказала, что подделала документы на права опеки и помогала в организации убийства и согласилась на 30 лет тюрьмы без возможности выйти досрочно.

Несмотря на то что брат Джейка Джордж не стрелял в жертв, в декабре 2022 года суд также счел его виновным и приговорил к восьми пожизненным и еще 121 году заключения.Суд над отцом семейства Билли Вагнером назначен на май 2024 года.