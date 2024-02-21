В Туве разрешили убивать бездомных животных

В Туве одобрили законопроект, разрешающий убивать домашних животных. Об этом сообщил Верховный хурал (парламент) республики. Документ был принят во втором и третьем чтениях.

Закон предполагает, что животных будут отлавливать и помещать в пункты временного содержания. Специалисты будут проводить им профилактику инфекционных заболеваний. В случае «устойчивого агрессивного поведения» животного смогут «умерщвить».

ТАСС пишет, что решения будет принимать специальная комиссия. За принятие этого закона единогласно проголосовали 28 депутатов.

Ранее аналогичные документы одобрили власти Астраханской и Магаданской областей, а также Бурятии, Алтая и Чукотки. В Астраханской области также запретили кормить бездомных животных и пообещали ввести за это административную ответственность.

В январе 2024 года стало известно, что власти Бурятии приступили к истреблению бродячих собак. По данным местных зоозащитников, в одном из приютов были убиты около двух десятков животных. После этого экоактивисты организовали кампанию по эвакуации собак из местных приютов в другие безопасные для них регионы.

В июле 2023 года Госдума приняла закон, который дал региональным властям право самостоятельно определять политику в отношении бродячих животных.

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