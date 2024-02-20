Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа, и призвала «встать рядом с ней». Можно ли назвать ее новым лидером российской оппозиции и готовы ли другие оппозиционеры ее поддержать? «Холод» задал эти вопросы известным российским политикам и общественным деятелям.

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Вопрос: Юлия Навальная может объединить оппозицию?

Михаил Лобанов, политик, бывший доцент мехмата МГУ

«Я считаю заявление Юлии Навальной важным и своевременным. Своими словами она смогла поддержать миллионы неравнодушных людей. Помочь еще раз, и на более глубоком эмоциональном уровне, понять и осознать, что российское общество не проиграло. Что у нас с вами будет шанс. Но за него предстоит бороться. И это самое главное сейчас.

Каким будет путь конкретно Юлии в публичной политике, покажет время. Она может внести значительный вклад в общее дело. Я убежден, что было бы важно и полезно продолжить динамику, которую мы видели в последние годы у самого Алексея Навального, — постепенно усиливающийся акцент на теме социального и экономического неравенства, которое и создает структурные предпосылки для военных авантюр и появления машины репрессий и принуждения.

Если удастся объединить сильную эмоцию ярости в связи с убийством Алексея, нежелание мириться с захватнической войной и колоссальный (накопленный за 30 лет) потенциал недовольства несправедливым и неравным распределением доходов, благ и жизненных шансов, то это поможет вывести российскую оппозицию на качественно иной уровень».

Максим Кац, политик, блогер

«Может» (короткий ответ «‎Холоду»).

«В российской политике по-прежнему есть лидер оппозиции. [Это означает,] что движение, которое было вокруг Навального, и то, что он олицетворял собой, никуда не денутся. Это очень важно и очень круто. У российской оппозиции появился новый лидер» (на своем ютуб-канале).

Андрей Лошак, журналист

«Я считаю, что Юлия — лучшая кандидатура. Мы не очень хорошо ее знаем, но она производит впечатление цельной, сильной и принципиальной женщины. Мы видели ее в деле, когда отравили Навального. В интервью, которое сделал Дудь после отравления, она на меня произвела едва ли не бо́льшее впечатление, чем Алексей. Я понял, что она не просто надежный тыл — она такой же боец и борец, как и он. У Юли есть несколько качеств, которые выгодно выделяют ее на фоне других оппозиционеров в эмиграции.

1. У нее есть мотивация, понятная любому дураку. Восстановить честное имя ее мужа и отомстить убийцам, лишившим ее и ее детей любимого человека. Как женщины умеют мстить, мы видели в фильме «Kill Bill». И эта понятная каждому личная история, мне кажется, полностью оправдывает то, что Юля становится лицом оппозиции.

2. Она женщина. Я уверен, что России нужна женщина-президент. Все наши страдания — от власти этого гребанного патриархата, который как домашний абьюзер не отпускает Россию на свободу, держит на поводке и в наморднике, внушая мысль о том, что куда нам без него, пропадем, сгинем. “Нет Путина — нет России”. Тут нужна женщина, чтобы разрушить эти злые чары патриархата. После кровавого мрака патриархальной архаики власть сильной женщины — это как лекарство, которое способно залечить раны.

3. У нее незапятнанная репутация (ну просто в силу того, что она не занималась раньше политикой). У нее есть кредит доверия. И есть безусловная поддержка западных политиков, что дает ей определенный ресурс.

4. Она круто выглядит.

Я вижу ее на этом посту.

Но все эти вдохновляющие пункты упираются в контртезис: как сменить власть в авторитарной стране с одним из самых больших в мире силовых аппаратов при абсолютно политически индифферентном большинстве населения? Даже неважно, внутри страны оппозиция или снаружи. Какая бы прекрасная Юлия ни была и какие бы надежды мы на нее ни возлагали, без нашего активного участия она — не более чем символ. Но участие в политике в фашистской стране связано с большими рисками — логично, что рисковать готовы единицы. И ситуация становится от года к году только хуже. Как решить это уравнение, я не понимаю уже много лет».

Юлия Навальная и глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, 2024. Фото: Christophe Licoppe © European Union, 2024

Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом»

«Конечно же, Юлия Навальная может стать лидером российской оппозиции. У нее есть и известность, и моральный авторитет. Хочется пожелать ей сил в эти дни. И я рад, что она выступила с таким заявлением. Очень надеюсь, что у нее действительно хватит силы пережить эту ужасную потерю и продолжить дело Алексея Навального».

‎Дмитрий Гудков, политик, бывший депутат Госдумы

«В любом случае на меня она может рассчитывать! А оценки пусть политологи дают».

Лев Шлосберг, политик, член федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Юлия Навальная — сильная и умная женщина. Она и вся семья Алексея Навального переживают сейчас трагедию всей своей жизни. Это колоссальное испытание. Я соболезную ей и всем родным Алексея. Но политическое лидерство не передается по наследству. Юлия не может приехать в Россию и вести здесь политическую работу, не может создать в нашей стране никакие политические структуры: ее арестуют при въезде и лишат свободы, и тогда дети останутся не только без отца, но и без матери.

В эмиграции в принципе невозможно создать политическую структуру, которая изменит ситуацию в России и приведет к смене власти и политики. Такая структура может рано или поздно появиться только внутри страны. В эмиграции можно влиять, просвещать, делать медиа, распространять информацию. Но невозможно вести оппозиционную политическую работу, потому что эта работа может вестись только буквально на земле, внутри общества, а не вне него. Оппозиция — это продукт внутреннего приготовления, а не внешнего. Оппозиция и эмиграция — это разные политические профессии. Алексей Навальный это хорошо понимал.

Часто вспоминают в разговорах о Юлии Навальной Светлану Тихановскую. Но природа ее легитимности в том, что она до отъезда из страны выиграла президентские выборы, стала законно избранным президентом Беларуси, у которой украли победу и не позволили вступить в полномочия. Она не просто эмигрант — она законный глава государства в изгнании. Это совершенно другой политический статус, в том числе для руководителей иностранных государств. Такой электоральной легитимности у Юлии Навальной нет.

Показательно, что заявление Юлии Навальной всколыхнуло в первую очередь эмиграцию. Потому что люди, находящиеся в эмиграции, вынужденные расстаться с Родиной, ищут опору, центр силы для самих себя, старшего по званию, ищут хоть какую-то перспективу и надежду. Я понимаю этих людей и сочувствую им, но энергия перемен будет созревать внутри России — да, очень долго, — и возглавят эти перемены политики, которые проживут эти мрачные годы внутри общества, вместе с людьми. Те, кто останутся живы, конечно. Двери этой тюрьмы откроются изнутри, а не снаружи».

Михаил Светов, политик, основатель медиа «СВТВ»

«У Юлии Навальной большой кредит общественного доверия и симпатии. Она единственная, кто потенциально может вдохнуть новую жизнь в ФБК и за кем общество признает право говорить от лица Навального. Но это доверие зыбкое, так как связано с новизной и тем, что никто достоверно не знает ее взглядов и ищет в ней свое отражение. Несколько политических ошибок быстро проедят этот капитал.

Чтобы состояться как политику, Юлии предстоит доказать, что ей руководит не жажда мести, а любовь к России. В противном случае Кремлю будет легко ее маргинализовать и превратить в карикатуру.

Вторая серьезная угроза — это стать “женским” политиком либо застрять в рамках существующей ядерной аудитории Навального. Через четыре года память о Навальном будет слабее, чем сегодня. А новому поколению будет непонятно, чем Навальный отличался от плеяды других либеральных политиков. Если за это время Юлия не покажет себя как самостоятельного и умного политика, в ней разочаруются так же, как разочаровались в ФБК без Навального. Ей также предстоит пересмотреть состав и формат работы структур Навального. Заключение защищало Алексея от необходимости отвечать за слова своих сотрудников. На Юлии заявления публичных лиц ФБК будут сказываться непосредственно.

У Юлии есть шанс стать политиком. Он небольшой и требует от нее серьезной силы и мудрости. Надеюсь, она сможет их показать».

Иван Павлов, адвокат, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел»

«Я считаю, что она может. Алексей Навальный отличался от всех остальных убитых, репрессированных, посаженных, вынужденных уехать политиков тем, что он создал команду ярких личностей, которые дополняют друг друга. И Юля — часть этой команды, потому что сама является яркой личностью. Ему вообще, конечно, повезло с женой. И команда ее сейчас приняла. Это серьезный вызов. Но и очень серьезный политический потенциал».

Александр Эткинд, историк, культуролог

«‎Да, она новый лидер. И я жду, что она расскажет о том, почему убит Алексей. Думаю, что я ей поверю»‎.

Дмитрий Орешкин, политолог (в эфире у журналиста Александра Плющева)

«Что значит: “Юлия — лидер оппозиции”? Она должна занять место Алексея в том плане, что она генерирует новые смыслы, что она убеждает своих сторонников объединяться и действовать так, как она рекомендует. Она выглядит знаменем сопротивления. Для этого нужно обладать талантами Алексея Навального. <...> Ему не надо было это [свое лидерство] доказывать. А Юлии надо будет доказывать. Ей надо будет подчинять своей воле многих людей из ФБК, которые тоже считают, что они могли бы стать продолжателями дела Навального. У них есть политические амбиции. В этом смысле ей будет дико тяжело. Может быть, у нее есть такой талант — было бы очень здорово».

Марат Гельман, галерист, политтехнолог (на своей странице в фейсбуке)

«Юлия Навальная, мы с тобой. И в горе, и в деле».

Татьяна Становая, политолог (цитата из поста в телеграм-канале)

«Очень многое зависит от того, что она предложит от себя. Не как вдова выдающегося политика, замученного до смерти, а как самостоятельная фигура. Сумеет ли она найти свой политический стиль, свое содержание, команду, которая не будет вызывать отвращение. Время покажет».

Алексей и Юлия Навальные на протестах в Москве, Россия. 6 сентября 2013 года. Фото: Евгений Фельдман / AP / Scanpix

Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета (в своем твиттере)

«У Юлии Навальной есть все шансы изменить российскую историю, продолжив дело своего мужа. Что у нее есть сразу же благодаря Алексею — самая широкая аудитория русских людей, в России и за рубежом, больше, чем у любого другого российского политика, включая Путина. У нее нет сотен тысяч фсбшников, росгвардейцев и полицейских, охраняющих власть Путина, но она начинает не с нуля.

Исторические примеры есть. В 1983 году Бенигно Акино, лидер филиппинской оппозиции, вернулся в Манилу и был убит по приказу тогдашнего диктатора Маркоса — так же, как Навальный был убит по приказу Путина. Его вдова Корасон бросила вызов Маркосу на выборах 1986 года —, таких же номинальных, как у Путина. Конечно, по итогам выборов Маркосу нарисовали победу с 75% голосов, но граждане вышли на улицу, а силовики, немного подумав, расстались с надоевшим диктатором. <...> Надо, конечно, надеяться, что у Навальной получится как у Акино — что ей удастся спасти Россию от полоумного маньяка и его криминальной братвы у власти».

Сергей Пархоменко, журналист (в эфире у журналиста Александра Плющева)

«Мы все время сравниваем ее с Тихановской. Есть такой специальный синдром — завидовать ситуации с беларусской оппозицией и эмиграцией. <...> Давайте посмотрим на это объективным взглядом. А что получилось у Тихановской? Многого ли она добилась? <...> На мой взгляд, немногого. <...> Ее деятельность свелась к протокольной .<...> Поэтому, когда говорят, что Юлии Навальной надо стать российской Тихановской, надо делать поправку: не в смысле результата, который будет получен. Надо ставить перед собой другие задачи».

Евгений Чичваркин, предприниматель (в эфире у журналиста Александра Плющева)

«Я человек старый, уставший, пессимистично настроенный. <...> Все зависит от смыслов. От того, как она сформулирует, кого послушает и какое количество людей [послушает], предлагающих смыслы. <...> Пока она говорит мало и все в яблочко. Я хочу пожелать ей удачи, успехов и буду ее поддерживать».

Татьяна Фельгенгауэр, журналист (в своем твиттере)

«Юля, сил тебе. Я сделаю все, чтоб помочь и поддержать!»

Юлия Латынина, журналист (в своем твиттере)

«Юлия Навальная подняла знамя, выпавшее из рук убитого Алексея. От нас зависит, станет ли она президентом Прекрасной России Будущего».