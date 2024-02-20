Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа, и призвала «встать рядом с ней». Можно ли назвать ее новым лидером российской оппозиции и готовы ли другие оппозиционеры ее поддержать? «Холод» задал эти вопросы известным российским политикам и общественным деятелям.
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Вопрос: Юлия Навальная может объединить оппозицию?
Михаил Лобанов, политик, бывший доцент мехмата МГУ
«Я считаю заявление Юлии Навальной важным и своевременным. Своими словами она смогла поддержать миллионы неравнодушных людей. Помочь еще раз, и на более глубоком эмоциональном уровне, понять и осознать, что российское общество не проиграло. Что у нас с вами будет шанс. Но за него предстоит бороться. И это самое главное сейчас.
Каким будет путь конкретно Юлии в публичной политике, покажет время. Она может внести значительный вклад в общее дело. Я убежден, что было бы важно и полезно продолжить динамику, которую мы видели в последние годы у самого Алексея Навального, — постепенно усиливающийся акцент на теме социального и экономического неравенства, которое и создает структурные предпосылки для военных авантюр и появления машины репрессий и принуждения.
Если удастся объединить сильную эмоцию ярости в связи с убийством Алексея, нежелание мириться с захватнической войной и колоссальный (накопленный за 30 лет) потенциал недовольства несправедливым и неравным распределением доходов, благ и жизненных шансов, то это поможет вывести российскую оппозицию на качественно иной уровень».
Максим Кац, политик, блогер
«Может» (короткий ответ «Холоду»).
«В российской политике по-прежнему есть лидер оппозиции. [Это означает,] что движение, которое было вокруг Навального, и то, что он олицетворял собой, никуда не денутся. Это очень важно и очень круто. У российской оппозиции появился новый лидер» (на своем ютуб-канале).
Андрей Лошак, журналист
«Я считаю, что Юлия — лучшая кандидатура. Мы не очень хорошо ее знаем, но она производит впечатление цельной, сильной и принципиальной женщины. Мы видели ее в деле, когда отравили Навального. В интервью, которое сделал Дудь после отравления, она на меня произвела едва ли не бо́льшее впечатление, чем Алексей. Я понял, что она не просто надежный тыл — она такой же боец и борец, как и он. У Юли есть несколько качеств, которые выгодно выделяют ее на фоне других оппозиционеров в эмиграции.
1. У нее есть мотивация, понятная любому дураку. Восстановить честное имя ее мужа и отомстить убийцам, лишившим ее и ее детей любимого человека. Как женщины умеют мстить, мы видели в фильме «Kill Bill». И эта понятная каждому личная история, мне кажется, полностью оправдывает то, что Юля становится лицом оппозиции.
2. Она женщина. Я уверен, что России нужна женщина-президент. Все наши страдания — от власти этого гребанного патриархата, который как домашний абьюзер не отпускает Россию на свободу, держит на поводке и в наморднике, внушая мысль о том, что куда нам без него, пропадем, сгинем. “Нет Путина — нет России”. Тут нужна женщина, чтобы разрушить эти злые чары патриархата. После кровавого мрака патриархальной архаики власть сильной женщины — это как лекарство, которое способно залечить раны.
3. У нее незапятнанная репутация (ну просто в силу того, что она не занималась раньше политикой). У нее есть кредит доверия. И есть безусловная поддержка западных политиков, что дает ей определенный ресурс.
4. Она круто выглядит.
Я вижу ее на этом посту.
Но все эти вдохновляющие пункты упираются в контртезис: как сменить власть в авторитарной стране с одним из самых больших в мире силовых аппаратов при абсолютно политически индифферентном большинстве населения? Даже неважно, внутри страны оппозиция или снаружи. Какая бы прекрасная Юлия ни была и какие бы надежды мы на нее ни возлагали, без нашего активного участия она — не более чем символ. Но участие в политике в фашистской стране связано с большими рисками — логично, что рисковать готовы единицы. И ситуация становится от года к году только хуже. Как решить это уравнение, я не понимаю уже много лет».
Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом»
«Конечно же, Юлия Навальная может стать лидером российской оппозиции. У нее есть и известность, и моральный авторитет. Хочется пожелать ей сил в эти дни. И я рад, что она выступила с таким заявлением. Очень надеюсь, что у нее действительно хватит силы пережить эту ужасную потерю и продолжить дело Алексея Навального».
Дмитрий Гудков, политик, бывший депутат Госдумы
«В любом случае на меня она может рассчитывать! А оценки пусть политологи дают».
Лев Шлосберг, политик, член федерального политкомитета партии «Яблоко»
«Юлия Навальная — сильная и умная женщина. Она и вся семья Алексея Навального переживают сейчас трагедию всей своей жизни. Это колоссальное испытание. Я соболезную ей и всем родным Алексея. Но политическое лидерство не передается по наследству. Юлия не может приехать в Россию и вести здесь политическую работу, не может создать в нашей стране никакие политические структуры: ее арестуют при въезде и лишат свободы, и тогда дети останутся не только без отца, но и без матери.
В эмиграции в принципе невозможно создать политическую структуру, которая изменит ситуацию в России и приведет к смене власти и политики. Такая структура может рано или поздно появиться только внутри страны. В эмиграции можно влиять, просвещать, делать медиа, распространять информацию. Но невозможно вести оппозиционную политическую работу, потому что эта работа может вестись только буквально на земле, внутри общества, а не вне него. Оппозиция — это продукт внутреннего приготовления, а не внешнего. Оппозиция и эмиграция — это разные политические профессии. Алексей Навальный это хорошо понимал.
Часто вспоминают в разговорах о Юлии Навальной Светлану Тихановскую. Но природа ее легитимности в том, что она до отъезда из страны выиграла президентские выборы, стала законно избранным президентом Беларуси, у которой украли победу и не позволили вступить в полномочия. Она не просто эмигрант — она законный глава государства в изгнании. Это совершенно другой политический статус, в том числе для руководителей иностранных государств. Такой электоральной легитимности у Юлии Навальной нет.
Показательно, что заявление Юлии Навальной всколыхнуло в первую очередь эмиграцию. Потому что люди, находящиеся в эмиграции, вынужденные расстаться с Родиной, ищут опору, центр силы для самих себя, старшего по званию, ищут хоть какую-то перспективу и надежду. Я понимаю этих людей и сочувствую им, но энергия перемен будет созревать внутри России — да, очень долго, — и возглавят эти перемены политики, которые проживут эти мрачные годы внутри общества, вместе с людьми. Те, кто останутся живы, конечно. Двери этой тюрьмы откроются изнутри, а не снаружи».
Михаил Светов, политик, основатель медиа «СВТВ»
«У Юлии Навальной большой кредит общественного доверия и симпатии. Она единственная, кто потенциально может вдохнуть новую жизнь в ФБК и за кем общество признает право говорить от лица Навального. Но это доверие зыбкое, так как связано с новизной и тем, что никто достоверно не знает ее взглядов и ищет в ней свое отражение. Несколько политических ошибок быстро проедят этот капитал.
Чтобы состояться как политику, Юлии предстоит доказать, что ей руководит не жажда мести, а любовь к России. В противном случае Кремлю будет легко ее маргинализовать и превратить в карикатуру.
Вторая серьезная угроза — это стать “женским” политиком либо застрять в рамках существующей ядерной аудитории Навального. Через четыре года память о Навальном будет слабее, чем сегодня. А новому поколению будет непонятно, чем Навальный отличался от плеяды других либеральных политиков. Если за это время Юлия не покажет себя как самостоятельного и умного политика, в ней разочаруются так же, как разочаровались в ФБК без Навального. Ей также предстоит пересмотреть состав и формат работы структур Навального. Заключение защищало Алексея от необходимости отвечать за слова своих сотрудников. На Юлии заявления публичных лиц ФБК будут сказываться непосредственно.
У Юлии есть шанс стать политиком. Он небольшой и требует от нее серьезной силы и мудрости. Надеюсь, она сможет их показать».
Иван Павлов, адвокат, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел»
«Я считаю, что она может. Алексей Навальный отличался от всех остальных убитых, репрессированных, посаженных, вынужденных уехать политиков тем, что он создал команду ярких личностей, которые дополняют друг друга. И Юля — часть этой команды, потому что сама является яркой личностью. Ему вообще, конечно, повезло с женой. И команда ее сейчас приняла. Это серьезный вызов. Но и очень серьезный политический потенциал».
Александр Эткинд, историк, культуролог
«Да, она новый лидер. И я жду, что она расскажет о том, почему убит Алексей. Думаю, что я ей поверю».
Дмитрий Орешкин, политолог (в эфире у журналиста Александра Плющева)
«Что значит: “Юлия — лидер оппозиции”? Она должна занять место Алексея в том плане, что она генерирует новые смыслы, что она убеждает своих сторонников объединяться и действовать так, как она рекомендует. Она выглядит знаменем сопротивления. Для этого нужно обладать талантами Алексея Навального. <...> Ему не надо было это [свое лидерство] доказывать. А Юлии надо будет доказывать. Ей надо будет подчинять своей воле многих людей из ФБК, которые тоже считают, что они могли бы стать продолжателями дела Навального. У них есть политические амбиции. В этом смысле ей будет дико тяжело. Может быть, у нее есть такой талант — было бы очень здорово».
Марат Гельман, галерист, политтехнолог (на своей странице в фейсбуке)
«Юлия Навальная, мы с тобой. И в горе, и в деле».
Татьяна Становая, политолог (цитата из поста в телеграм-канале)
«Очень многое зависит от того, что она предложит от себя. Не как вдова выдающегося политика, замученного до смерти, а как самостоятельная фигура. Сумеет ли она найти свой политический стиль, свое содержание, команду, которая не будет вызывать отвращение. Время покажет».
Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета (в своем твиттере)
«У Юлии Навальной есть все шансы изменить российскую историю, продолжив дело своего мужа. Что у нее есть сразу же благодаря Алексею — самая широкая аудитория русских людей, в России и за рубежом, больше, чем у любого другого российского политика, включая Путина. У нее нет сотен тысяч фсбшников, росгвардейцев и полицейских, охраняющих власть Путина, но она начинает не с нуля.
Исторические примеры есть. В 1983 году Бенигно Акино, лидер филиппинской оппозиции, вернулся в Манилу и был убит по приказу тогдашнего диктатора Маркоса — так же, как Навальный был убит по приказу Путина. Его вдова Корасон бросила вызов Маркосу на выборах 1986 года —, таких же номинальных, как у Путина. Конечно, по итогам выборов Маркосу нарисовали победу с 75% голосов, но граждане вышли на улицу, а силовики, немного подумав, расстались с надоевшим диктатором. <...> Надо, конечно, надеяться, что у Навальной получится как у Акино — что ей удастся спасти Россию от полоумного маньяка и его криминальной братвы у власти».
Сергей Пархоменко, журналист (в эфире у журналиста Александра Плющева)
«Мы все время сравниваем ее с Тихановской. Есть такой специальный синдром — завидовать ситуации с беларусской оппозицией и эмиграцией. <...> Давайте посмотрим на это объективным взглядом. А что получилось у Тихановской? Многого ли она добилась? <...> На мой взгляд, немногого. <...> Ее деятельность свелась к протокольной .<...> Поэтому, когда говорят, что Юлии Навальной надо стать российской Тихановской, надо делать поправку: не в смысле результата, который будет получен. Надо ставить перед собой другие задачи».
Евгений Чичваркин, предприниматель (в эфире у журналиста Александра Плющева)
«Я человек старый, уставший, пессимистично настроенный. <...> Все зависит от смыслов. От того, как она сформулирует, кого послушает и какое количество людей [послушает], предлагающих смыслы. <...> Пока она говорит мало и все в яблочко. Я хочу пожелать ей удачи, успехов и буду ее поддерживать».
Татьяна Фельгенгауэр, журналист (в своем твиттере)
«Юля, сил тебе. Я сделаю все, чтоб помочь и поддержать!»
Юлия Латынина, журналист (в своем твиттере)
«Юлия Навальная подняла знамя, выпавшее из рук убитого Алексея. От нас зависит, станет ли она президентом Прекрасной России Будущего».