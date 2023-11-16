В Бурятии разрешили убивать бездомных собак, если их больше месяца не забирают из приюта

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли законопроект, который разрешает усыплять бездомных животных, если их больше месяца не забирают из государственных приютов. Для собак с жетонами или чипами срок содержания увеличили вдвое.

«Если хозяин не может быть найден, то может быть рассмотрена возможность ее умерщвления, но не раньше, чем через 30 дней. А для собак, у которых есть владелец, но его не могут найти или он отказывается не менее 60 дней», — пояснил каналу «Вести Бурятия» руководитель фракции «Новые люди» в Хурале Семен Матхеев.

В принятом законе также есть пункт, который не позволит возвращать некоторых животных на прежние места обитания. Это касается животных, у которых обнаружили опасные болезни, а также представляющих опасность для человека.

В то же время в документе отмечается, что приюты могут содержать бездомных животных без ограничений по времени за счет собственных средств.

В середине июля Государственная дума приняла закон, который позволил регионам самим решать, что делать с бездомными животным. До этого по всей стране действовала система «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Зоозащитники раскритиковали принятый закон, заявив, что он позволяет регионам массово убивать животных. В основном это касается собак.

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