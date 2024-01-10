Власти Бурятии приступили к истреблению бездомных собак

Сотрудники управления ветеринарии Республики Бурятия утром убили 18 собак в улан-удэнском приюте «Ананда». Об пишет «Медиазона», ссылаясь на директора приюта Вячеслава Самбуева. По его словам, зоозащитники теперь пытаются эвакуировать около двух тысяч животных, содержащихся там.

Самбуев уточнил, что убитые собаки «либо болели, либо были истощенные» и де-юре считались муниципальной собственностью. «Сейчас [сотрудники управления ветеринарии] позвонили, разрешили переписать на физлиц всех оставшихся собак — это 1800-1900 особей. Желающие нашлись. Эвтаназию остановили. Процесс [оформления] займет около недели, может быть, дней десять. За это время усыплять не должны», — сказал Самбуев.

В свою очередь, учредительница фонда «Собака Счастья» Евгения Ширяева рассказала «Медиазоне», что убитые собаки проходили в «Ананде» лечение, а некоторые уже выздоравливали. Волонтеры «Собаки Счастья» начали экстренную эвакуацию животных из «Ананды» еще в декабре. Они пытаются вывезти их в регионы, где убивать бездомных собак пока не разрешили. По последним данным, вывезти удалось более 600 животных.

В ноябре власти Бурятии приняли закон, разрешающий убивать агрессивных, больных и «невостребованных» собак. После отлова на улице их отправляют в приют на 30 дней, и, если за это время не нашлись хозяева, убивают. Вскоре после принятия закона об убийстве бездомных собак стало известно, что администрация Улан-Удэ заключила контракты на отлов и утилизацию трупов животных с компанией «ЦАСС». Ранее зоозащитники не раз обвиняли ее в незаконном убийстве животных. Власти заключили с «ЦАСС» договоры на общую сумму более 27 миллионов рублей, по которым компания должна будет отловить в Улан-Удэ около трех тысяч собак.

Между тем местные зоозащитники пытаются оспорить нормы закона, позволяющие убивать бездомных собак, в суде. Соответствующий иск к главе региона Алексею Цыденову и Народному Хуралу Верховный суд Бурятии рассмотрит 16 января.

В июле 2022 года Владимир Путин подписал закон, который дал региональным властям право самостоятельно определять политику в отношении бродячих животных. После этого законы об убийстве бродячих собак, кроме Бурятии, приняли власти Алтая, Магаданской и Астраханской областей.

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