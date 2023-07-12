Госдума в третьем чтении одобрила поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые позволяют региональным властям самим выбирать способы борьбы с бездомными животными.

Согласно действующему законодательству, по всей стране в отношении бездомных животных действует система «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». После вступления в силу принятых поправок региональные власти смогут сами определять перечень и порядок организации мероприятий по обращению с бродячими животными. В том числе использовать другие методы борьбы, какие именно в законе не уточняется.

Зоозащитники раскритиковали первую версию поправок, заявив, что они позволят властям в регионах массово убивать бездомных животных. В ряде российских городов проходили акции протеста с требованием не допустить принятия таких норм.

К третьему чтению в документ внесли ряд поправок. В частности, там появился пункт о том, что методы борьбы с бродячими животными должны соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными.

В публикации на сайте Госдумы утверждается, что «в итоге удастся сохранить гуманное отношение к четвероногим друзьям и защитить людей от нападений». Там также отметили, что профильный комитет «рекомендовал отклонить внесенные в ГД инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных» — сообщается, что такой формулировки в законе не будет.

Ранее власти регионов, в которых люди регулярно подвергаются нападениям бродячих собак, не раз заявляли, что действующие сейчас нормы по борьбе с ними неэффективны, а для обеспечения безопасности населения необходимо отстреливать или отлавливать и усыплять бездомных животных.

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