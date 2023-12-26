В Астраханской области разрешили убивать «социально опасных» и «нежизнеспособных» бродячих собак

Депутаты регионального парламента Астраханской области приняли законопроект, разрешающий умерщвлять «социально опасных» и «нежизнеспособных» бездомных собак. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на депутата Астраханской Думы Олега Шеина.

Он рассказал, что, согласно новому закону, бездомных собак будут отлавливать на улицах и помещать в пункты временного содержания. Там их будут держать в течение 15 дней. После этого тех животных, чьи хозяева не нашлись, разделят на две группы. Здоровых и неопасных будут передавать в приюты, а «нежизнеспособных» и «социально опасных» — убивать.

При этом, согласно документу, «социально опасными» будут считаться собаки высотой в холке более 40 сантиметров, породы или метисы пород из перечня потенциально опасных собак, а также животные которые проявляют «немотивированную агрессию».

24 декабря стало известно, что законопроект об убийстве бездомных собак в Астраханской области отозвали. Как сообщалось, это сделали под давлением зоозащитников. По словам Шеина, позже в Думу внесли новый законопроект, который незначительно отличался от отозванного. Депутат назвал это «небольшим аппаратным маневром».

Эту информацию подтвердил и автор законопроекта Евгений Дунаев в разговоре с «Кавказским узлом». «Мы не стали вносить изменения в старый законопроект. Я его просто отозвал, а новый внес», — сказал он.

Как отмечает «Медиазона», в первой версии законопроекта предполагалось разрешить убивать не только больных и опасных животных, но и собак, которых отказались забирать хозяева. В принятом законе этого пункта нет. Тем не менее в пояснительной записке принятого законопроекта осталась строчка о том, что он «позволит умерщвлять нежизнеспособных, социально опасных животных и невостребованных животных без владельцев».

Ранее Государственная дума приняла закон, который позволил регионам самостоятельно определять политику в отношении бездомных собак. Вскоре после этого законы, позволяющие убивать бродячих собак, приняли в Бурятии и на Алтае.

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