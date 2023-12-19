Госсобрание Алтая в двух чтениях приняло законопроект об убийстве бездомных собак

Власти Алтая в двух чтениях приняли законопроект, который допускает убийство бездомных животных, если их не заберут из мест временного содержания в течение 11 дней. Об этом со ссылкой на итоги голосования Госсобрания Республики Алтай (Эл Курултай) сообщает «Сибирский Экспресс».

Согласно законопроекту, представленному правительством и аграрным комитетом, методы мировой практики по работе с бездомными животными, такие как ловля, вакцинация и стерилизация, не эффективны. Действие закона не будет распространяться на чипированных животных. Решение об умерщвлении будут принимать «комиссионно», при этом вводить в эти комиссии зоозащитников «не видят смысла»: председатель комитета ветеринарии с госветинспекцией республики Айдар Тодошев посчитал, что все они якобы выступают против усыпления даже тех собак, которые кусают детей.

Несколько парламентариев высказались против законопроекта, предостерегая от «конвейера смерти», и подчеркнули недопустимость подобных законов с моральной точки зрения.

Подобный закон ранее приняли в Магаданской области, а в Бурятии разрешено уничтожение бездомных животных, если им не найдут новых владельцев в течение трех месяцев. Это стало возможно после принятия поправок в федеральный закон, которые позволили региональным властям самим решать, что делать с бездомными животными.

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