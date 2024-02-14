На Чукотке приняли закон об убийстве бездомных животных

Власти Чукотки приняли закон, позволяющий умерщвлять бездомных животных. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения трагических последствий социально опасные животные, а также переносчики опасных для человека или других животных болезней животные подлежат гуманной эвтаназии. Выявлять данные признаки будут специалисты в области ветеринарии», — говорится в сообщении.

В июле 2022 года Владимир Путин подписал закон, который дал региональным властям право самостоятельно определять политику в отношении бродячих животных. После этого законы об убийстве бездомных собак приняли в Астраханской и Магаданской областях, а также в Бурятии, на Алтае.

В январе 2024 года стало известно, что власти Бурятии приступили к истреблению бродячих собак. По данным местных зоозащитников, в одном из приютов были убиты около двух десятков животных. После этого экоактивисты организовали кампанию по эвакуации собак из местных приютов в другие безопасные для них регионы.

В свою очередь, власти Астраханской области приняли запрет на кормление бездомных животных и пообещали ввести за его нарушение административную ответственность.

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