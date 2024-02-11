В Астраханской области будут наказывать за кормление бездомных животных

Правительство Астраханской области разрабатывает меры ответственности за нарушение запрета на кормление бездомных животных. Он появился в региональном законодательстве в конце декабря 2023 года, вскоре после принятия закона об умерщвлении бездомных животных. Однако, до сих пор не было прописано наказание за нарушение этого запрета. Об этом, как обратило внимание «Агентство», говорилось в одном из сюжетов программы «Вести» астраханской редакции телеканала «Россия 1».

В нем сообщается, что власти намерены ввести за это административную ответственность. Если это будет сделано, то Астраханская область станет первым российским регионом, где кормление бездомных животных будет наказуемо.

В июле 2022 года Владимир Путин подписал закон, который дал региональным властям право самостоятельно определять политику в отношении бродячих животных. После этого законы об убийстве бездомных собак, кроме Астраханской области, приняли также в Бурятии, на Алтае и в Магаданской области.

В январе 2024 года стало известно, что власти Бурятии приступили к истреблению бродячих собак. По данным местных зоозащитников, в одном из приютов были убиты около двух десятков животных. После этого экоактивисты организовали кампанию по эвакуации собак из местных приютов в другие безопасные для них регионы.

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