В ночь на 30 сентября Россия нанесла массированный удар дронами-камикадзе «Шахед» по Украине. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что системы ПВО сбили 30 беспилотников из 40.

В Винницкой области дрон попал в объект инфраструктуры, там начался сильный пожар. По словам главы местной администрации Сергея Борзова, власти готовились к эвакуации местных жителей, но пожар удалось локализовать. В результате атаки никто не пострадал.

Пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сказала, что российская армия выпускала дроны с восточного побережья Азовского моря и из аннексированного Крыма. По ее словам, беспилотники маневрировали, пытаясь обойти системы ПВО, чтобы добраться до центральных регионов Украины. Гуменюк назвала атаку «достаточно мощной».

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