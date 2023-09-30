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Россия обстреляла Украину дронами «Шахед». ВСУ сбили 30 беспилотников из 40

11:18 • 30.09.2023

В ночь на 30 сентября Россия нанесла массированный удар дронами-камикадзе «Шахед» по Украине. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что системы ПВО сбили 30 беспилотников из 40. 

В Винницкой области дрон попал в объект инфраструктуры, там начался сильный пожар. По словам главы местной администрации Сергея Борзова, власти готовились к эвакуации местных жителей, но пожар удалось локализовать. В результате атаки никто не пострадал. 

Пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сказала, что российская армия выпускала дроны с восточного побережья Азовского моря и из аннексированного Крыма. По ее словам, беспилотники маневрировали, пытаясь обойти системы ПВО, чтобы добраться до центральных регионов Украины. Гуменюк назвала атаку «достаточно мощной».  

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