В ночь на 14 мая российская армия обстреляла несколько областей Украины. ВСУ сбили 25 беспилотников и три ракеты

Россия обстреляла Украину дронами «Шахед», ракетами «Калибр», запущенными с кораблей в Черном море, а также крылатыми ракетами X-101/X-555/X-55 и самолетами стратегической авиации Ту-95МС. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские военные сбили 25 российских беспилотников и три крылатые ракеты. Сколько всего было запущено снарядов, не сообщается.

В ночь на 14 мая воздушная тревога действовала на всей территории Украины. В результате удара по Тернополю пострадали два человека, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По информации главы местной военной администрации Владимира Труша, в области разрушено два и повреждены 12 дачных домов, а также несколько гражданских торговых и хозяйственных объектов и девять грузовых автомобилей.

Источник: Андрей Ермак

В Харьковской области в результате обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры, а также здание общежития и многоквартирный жилой дом, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Источник: Олег Синегубов

В Запорожье разрушены 28 гражданских объектов. В результате пострадал 64-летний мужчина, написал в своем телеграм-канале глава местной военной администрации Юрий Малашко.

Источник: Владимир Труш

Обстрелам также подверглись Киевская, Сумская, Днепропетровская, Черкасская и Луганская области.



Источники: командование Воздушных сил ВСУ, Андрей Ермак, Владимир Труш, Олег Синегубов, Юрий Малашко

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.