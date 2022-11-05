Иран впервые признал поставку дронов России. Но в небольших количествах и до начала войны в Украине

Иран впервые официально признал поставки боевых беспилотников в Россию. Это сделал иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

В то же время, он подчеркнул, что поставки состоялись еще до начала войны в Украине и были небольшими по объему.

«Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине», — сообщил Абдоллахиян.

При этом он назвал сообщения о поставках Тегераном Москве боевых беспилотников и ракет класса «земля-земля» для использования их в Украине «совершенно неверными». Глава иранского МИД подчеркнул, что его страна выступает за прекращение войны в Украине.

Абдоллахиян также заверил, что Тегеран «не останется равнодушным», если появятся доказательства использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины.

По утверждениям представителей Украины и многих западных стран, Россия вот уже несколько месяцев использует против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые выдает за беспилотники российского производства под названием «Герань-2». В основном эти дроны применяются для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

При этом Москва, как и Тегеран до сих пор категорически отрицала использование иранского вооружения.

Ранее США и другие страны, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, призвали генерального секретаря организации Антониу Гутерриша расследовать информацию об использовании Россией иранских беспилотников для атак по гражданским объектам.

В свою очередь, Евросоюз в октябре согласовал новый пакет санкций в отношении Ирана в связи с поставками беспилотников в Россию, а Великобритания ввела санкции в отношении нескольких иранских военных чиновников и оборонного производителя.

При этом в конце октября CNN, ссылаясь на источники в правительствах западных стран, сообщало, что Тегеран и Москва договорились о новой поставке вооружений, в которую должны были войти боевые беспилотники и ракеты «земля-земля» в количестве тысячи единиц. По информации телеканала, поставка должна быть осуществлена до конца текущего года.

Источник: AP

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