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Россия атаковала Одесскую область дронами. Есть погибшие и раненые

11:26 • 10.06.2023

В ночь на 10 июня российская армия атаковала Одесскую область дронами «Шахед». Беспилотники были сбиты, обломки одного из них упали на многоэтажный дом, в результате чего там начался пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. 

По его словам, три человека погибли, еще 26 получили ранения. Среди пострадавших — трое детей. Кипер добавил, что под ночной обстрел также попал Белгород-Днестровский район Одесской области. Там повреждены жилые дома, пострадали 10 человек. 

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