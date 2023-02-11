В ночь на субботу российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе «Шахед»

В ночь на 11 февраля российская армия атаковала беспилотниками «Шахед» Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области Украины.

Так, по словам главы областного совета Днепропетровской области Николая Лукашука, из-за угрозы атаки дронов воздушная тревога продолжалась около пяти часов.

«В Криворожском районе враг атаковал энергетические объекты в двух общинах. Один из объектов уже был поражен раньше. На месте попаданий начался пожар, который уже ликвидирован. Главное — люди не пострадали. Под удар попал и Никопольский район: там попадание дрона тоже привело к возгоранию на объекте энергетической инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале.

Над Николаевской и Одесской областями украинские ПВО сбили несколько дронов «Шахед», сообщил представитель оперативного командования «Юг». По предварительным данным, никто не пострадал. В Киевской области сбили еще как минимум два беспилотника.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия выпустила по территории Украины 106 ракет, некоторые из которых повредили гражданскую инфраструктуру.

«Российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, из них 28 с применением БПЛА типа Shahed-136. Сбито 22 беспилотника. Также противник совершил свыше 90 обстрелов реактивными системами залпового огня», — говорится в сообщении Генштаба.

Источники: Николай Лукашук, ОК «Юг», Генштаб ВСУ

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