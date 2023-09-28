Иран и Россия могут договориться о поставке дальнобойных ракет — ISW

Иран и Россия ведут переговоры о новых поставках дронов, а также баллистических ракет с радиусом действия 300 километров и дальше, сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Дроны, ракеты «Фатех-110» и «Зульфикар» с радиусом действия от 300 километров, а также компоненты систем ПВО были показаны министру обороны Сергею Шойгу во время его визита в Иран 20 сентября. Тогда же Шойгу заявил, что отношения России с Ираном «выходят на новый уровень».

ISW отмечает, что 18 октября 2023 года истекает срок действия резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещает Ирану продавать ракеты с радиусом действия более 300 километров. Шойгу, как сообщает ISW, обсудил с министром обороны Ирана окончание действия резолюции.



В начале марта 2023 года журналисты Financial Times писали, что Россия воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Как сообщали некоторые СМИ, в середине сентября США решили отправить в Украину партию ракет ATACMS. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ВСУ не будут использовать ракеты на территории России.

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