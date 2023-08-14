В ночь на 14 августа российская армия выпустила по Одессе 15 дронов «Шахед» и восемь ракет «Калибр». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В оперативном командовании «Юг» Сухопутных войск Украины заявили, что снаряды были направлены в центр города. Обломками было повреждено здание общежития одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбило стекла, повреждены стоявшие рядом автомобили. В некоторых местах возникли пожары.

По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в результате пострадали три человека — сотрудники супермаркета.

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