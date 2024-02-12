В ГУР утверждают, что российская армия использует Starlink, а в Екатеринбурге арестовали участника движения «Путь домой». Главные новости минувших выходных

Российские военные используют на фронте в Украине спутниковый интернет Starlink

Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Ведомство опубликовало запись радиоперехвата переговоров, как утверждается, военнослужащих 83-й десантно-штурмовой бригады российской армии, которые ведут боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки Донецкой области. «Starlink работает, интернет есть», — говорит на записи один из них.

Ранее об этом также сообщил представитель разведки Андрей Юсов. «Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер», — сказал он.

Кроме того, об использовании Starlink российскими военными со ссылкой на источники писало издание Defense One.

В свою очередь, в SpaceX утверждают, что компания «не ведет никаких дел с российским правительством или его вооруженными силами». Илон Маск назвал «категорически неверными» сообщения о том, что российская армия использует терминалы Starlink в Украине

В Екатеринбурге арестовали участника акции движения родственников мобилизованных «Путь домой»

Ленинский суд арестовал Альберта Якупова на восемь суток. Его признали организатором несогласованной с властями акции, которая прошла в городе 10 февраля. Об этом сообщает местное издание «Вечерние ведомости», ссылаясь на адвоката Якупова Илдара Садыкова.

В субботу участники движения «Путь домой», добивающегося возвращения с фронта мобилизованных родственников, принесли цветы к мемориалу солдатам, погибшим в Афганистане и Чечне. Там в ходе акции силовики задержали пять человек, включая Якупова. Четверых позже отпустили, а Якупова полицейские посчитали организатором акции из-за того, что он предложил место и время встречи.

В Астраханской области хотят наказывать за кормление бездомных животных

Соответствующие меры разрабатывает правительство региона. Запрет на кормление бездомных животных появился в региональном законодательстве еще в конце декабря 2023 года, вскоре после принятия закона об умерщвлении бездомных животных. Однако, до сих пор не было прописано наказание за нарушение этого запрета.

Если областные власти введут административную ответственность, то Астраханская область станет первым российским регионом, где кормление бездомных животных будет наказуемо.

Летом 2022 года Владимир Путин подписал закон, который дал региональным властям право самостоятельно определять политику в отношении бродячих животных. После этого законы об убийстве бездомных собак, кроме Астраханской области, приняли также в Бурятии, на Алтае и в Магаданской области.

В Госдуме предложили запретить российским компаниям и гражданам размещать рекламу у «иноагентов»

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — написал в своем-телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спустя полтора часа после его публикации депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что комитеты по безопасности и экономической политике нижней палаты парламента уже подготовили проект закона о полном запрете размещения рекламы у «иноагентов».

«Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать еще и на наших гражданах не должны», — написал Пискарев. По его словам, документ сейчас находится на согласовании.

Следственный комитет приостановил расследование гибели крейсера «Москва»

Об этом сообщил Дмитрий Шкребец — отец погибшего матроса, который служил на этом корабле. По его словам, расследование приостановили еще 20 декабря 2023 года, но уведомление он получил только в начале февраля.

Шкребец написал, что будет требовать ознакомить его с итогами предварительного следствия. Он также отметил, что предварительное следствие прекратили на основании пункта 2 части 1 статьи 208 УПК, так как «подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам».

Адвокат Евгений Смирнов, который сотрудничает с «Первым отделом», пояснил «Агентству», что приостановка дела означает, что были проведены все возможные следственные действия, однако следователи не смогли установить или задержать фигурантов.

«Дело глухарь — этот термин соответствует основанию, по которому приостановлено дело», — добавил Смирнов, уточнив, что такое дело не может быть закрыто по срокам давности.

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