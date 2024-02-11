В Екатеринбурге арестовали участника акции движения родственников мобилизованных «Путь домой»

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на восемь суток участника акции движения родственников мобилизованных «Путь домой» Альберта Якупова. Его признали организатором несогласованной с властями акции, которая прошла в городе накануне. Об этом сообщает местное издание «Вечерние ведомости», ссылаясь на адвоката Якупова Илдара Садыкова.

В субботу 10 февраля активисты движения «Путь домой», добивающегося возвращения с фронта своих мобилизованных родственников, провели традиционные акции в нескольких российских городах.

Так, в Москве участники движения возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а в Екатеринбурге принесли цветы к мемориалу солдатам, погибшим в Афганистане и Чечне. Там в ходе акции силовики задержали пять человек, включая Якупова. Четверых позже отпустили, а Якупова, которого полицейские посчитали организатором акции, оставили в изоляторе на ночь до суда.

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