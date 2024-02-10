«Дело глухарь». Следственный комитет приостановил расследование гибели крейсера «Москва»

Следственный комитет приостановил предварительное следствие по уголовному делу о гибели крейсера «Москва». Об этом сообщил Дмитрий Шкребец — отец погибшего матроса, который служил на этом корабле.

По его словам, ведомство прислало ему соответствующее уведомление. На своей странице во «ВКонтакте» Шкребец также рассказал, что будет требовать ознакомить его с итогами предварительного следствия. Он отметил, что расследование приостановили еще 20 декабря 2023 года, но уведомление он получил только в начале февраля.

Предварительное следствие прекратили на основании пункта 2 части 1 статьи 208 УПК, так как «подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам».

Шкребец отметил, что ему «совершенно понятны причины» приостановки расследования дела. Он не собирается обжаловать это решение, так как считает, что подозреваемых невозможно привлечь к ответственности. При этом он отмечает, что кроме непосредственно виновных лиц, которые находятся за пределами России, есть еще те, чьи действия сделали возможным затопление крейсера.

«Это те, которые своими действиями, а иные бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего с крейсером "Москва", они допустили потерю флагмана и наших моряков. И виновные из этой категории находятся в России!» — заявил Шкребец.

Адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с «Первым отделом», пояснил «Агентству», что приостановка дела означает, что следователи провели все возможные следственные действия, но пришли к выводу, что установить или задержать фигурантов невозможно.

«Дело глухарь – этот термин соответствует основанию, по которому приостановлено дело», — добавил Смирнов, уточнив, что такое дело не может быть закрыто по срокам давности.

Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. По версии российского Минобороны, гибель корабля стала результатом пожара на борту, который привел к детонации боеприпасов. В середине декабря 2022 года газета «Украинская правда» написала, что потопить «Москву» украинцам помогли низкая облачность и самоуверенность российских моряков.

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